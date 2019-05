Il Principe Harry e Meghan Markle condividono su Instagram il dietro le quinte delle loro nozze

Ad un anno esatto dal loro royal wedding, il Peincipe Harry e Meghan Markle condividono sul loro profilo Instagram un video inerente il dietro le quinte dei fiori d’arancio.

Esattamente un anno fa, il Principe Harry e Meghan Markle si sono giurati amore eterno in mondovisione, catalizzando l’opinione pubblica di tutto il globo. A 12 mesi esatti di distanza dal “fatidico si”, i Duchi del Sussex, diventati da pochissimi giorni genitori del piccolo Archie, hanno deciso di festeggiare la ricorrenza, postando sul loro pofilo Instagram un video che rivela il dietro le quinte del matrimonio.

Il video in questione è una raccolta di scatti, finora inediti, con la colonna sonora del coro del Regno che intona “This Little Light of Mine”. In sequenza, si susseguono immagini che ritraggono Harry che scende una rampa di scale con suo fratello William e scatti molto dolci di Meghan, accompagnata dal principe Carlo e ancora Meghan che sorride e si tiene per mano con la madre Doria Ragland.

Harry e Meghan: “Grazie per il sostegno e l’amore”

Il video è correlato da una didascalia che recita:

“Grazie per tutto l’amore e il sostegno di tanti di voi in tutto il mondo. Ognuno di voi ha reso questa giornata ancora più significativa”.

Maria Rita Gagliardi