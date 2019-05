Il Reddito di Cittadinanza si rifà il look: si potranno acquistare dei nuovi prodotti

A poco più di un mese e mezzo dalla scadenza per la presentazione della domanda del Reddito di Cittadinanza, l’aiuto economico varato dal Governo cambia: ecco come

Con il Reddito di Cittadinanza, a breve, si potranno acquistare dei nuovi beni di consumo inizialmente esclusi dal novero dei beni acquistabili con l’aiuto economico erogato dallo Stato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a stabilirlo sarà un nuovo decreto attuativo che modificherà le istanze di base sulle quali si basava il RDC. La nuova lista dei beni acquistabili sarà messa a disposizione, a breve, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tra le novità introdotte dal decreto figurano abiti, vino, elettrodomestici e cellulari, inizialmente esclusi dall’elenco base emesso in precedenza. Rimarranno esclusi, ancora, gli abbonamenti e i servizi streaming, non identificati come beni di consumo di necessaria utilità per la sopravvivenza del nucleo familiare.

Il Reddito di Cittadinanza cambia, a breve un nuovo decreto attuativo

Il Reddito di Cittadinanza è ufficialmente realtà da qualche mese a questa parte. Alla scadenza del termine per l’invio delle domande, fissato per lo scorso 31 Marzo 2019, sono iniziate le verifiche e i conteggi che hanno portato migliaia di cittadini a ricevere la card– appositamente emessa da Poste Italiane– su cui ricevere l’aiuto economico. I prelievi di denaro, come stabilito dalla norma fondante del RDC, sono consentiti soltanto per cifre comprese tra i 100 e i 210 euro (cifra variabile a seconda del numero che compone il nucleo familiare che beneficia del sussidio). Tutto il resto del denaro messo a disposizione deve essere speso per l’acquisto di beni come farmaci e cibo e per il pagamento di bollette, dell’affitto o del mutuo di casa. Adesso, grazie a un nuovo decreto attuativo, si potranno acquistare dei nuovi beni di consumo inizialmente esclusi perché evidentemente ritenuti beni di lusso e non basilari per il sostentamento di una famiglia. Ancora non c’è il via ufficiale a queste modifiche che, comunque, presto saranno realtà.

Il Reddito di Cittadinanza cambia, cosa si potrà presto acquistare con il sussidio

Grazie alle modifiche che stanno per mutare la realtà del Reddito di Cittadinanza, il sussidio statale consentirà alle famiglie di spendere l’aiuto economico ricevuto anche per l’acquisto di beni come libri, mobili, giocattoli, cellulari e vino. Resteranno esclusi gli acquisti relativi ai servizi in abbonamento come Netflix o Spotify, ai superalcolici, a gioielli, a beni antiquari e prodotti finanziari. Tassativamente vietato, chiaramente, l’utilizzo di quel denaro per il gioco d’azzardo. Pare che invece rimarrà invariato il range già stabilito per il prelievo di denaro contante.

Maria Mento