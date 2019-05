Eliana Michelazzo al Grande Fratello? La decisione di Mediaset – VIDEO

Eliana Michelazzo non entrerà nella casa del Grande Fratello 16

Eliana Michelazzo ha svelato finalmente la verità sulla vicenda di Pamela Prati a Live Non è la D’Urso, nella puntata che andrà in onda mercoledì 22 maggio.

L’agente della Prati a Barbara D’Urso ha raccontato: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista.”

Ora che ha detto la verità la Michelazzo ha paura, vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello 16 per sfuggire all’ulteriore pressione mediatica.

La produzione del reality accoglierà la sua richiesta? Sembra proprio di no. Mediaset, tramite un post pubblicato su Twitter, ha chiaramente rifiutato la richiesta di Eliana.

Questo è ciò che si legge nel post: “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset”.

Sara Fonte