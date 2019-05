Lutto in casa Inter, muore a soli 15 anni un ragazzo del vivaio nerazzurro

Come tanti coetanei, da grande voleva fare il calciatore. Ma purtroppo ha dovuto arrendersi ad una malattia che lo aveva costretto già due anni fa (nel gennaio del 2017) a lasciare le giovanili dell’Inter, di cui faceva parte.

A soli 15 anni se n’è andato in seguito ad un malore il giovane Maicol Lentini, già parte delle giovanili nerazzurre, di cui speravo presto di tornare a far parte.

Tutta Zerbolò, cittadina in provincia di Pavia dove il giovanissimo viveva con la famiglia, s’è unita al lutto, sospendendo la campagna elettorale. Allo stesso modo l’Inter ha voluto esprimere la propria vicnanza con un messaggio sul sito ufficiale: “FC Internazionale Milano partecipa commossa al dolore per la scomparsa del giovane Maicol Lentini. Proprietà, dirigenti, il Settore Giovanile nerazzurro, di cui Maicol ha fatto parte, squadra e tifosi si stringono attorno alla sua famiglia in questo giorno di grandissimo dolore”.

In precedenza, in occasione di Inter-Chievo del 14 gennaio 2017, Mauro Icardi era sceso in campo con una fascia da capitano a lui dedicata (con su scritto “Auguri Maicol, non mollare!”) e la Curva Nord aveva dedicato al giovane uno striscione.