Lutto nella”famiglia Slipknot”: morta una delle figlie di Shawn Crahan

Si è spenta a 22 anni Gabrielle Crahan, figlia di Shawn “Clown” Crahan, il celebre batterista del gruppo metal “Slipknot“. A dare la notizia è proprio il padre distrutto, il quale, in poche parole scrive sui social tutto il suo sgomento e la sua tristezza.

“È con il cuore spezzato e con un profondo dolore che informo tutti voi che mia figlia Gabrielle è morta ieri, sabato 18 maggio. Aveva 22 anni. Ci sarà a breve la cerimonia funebre. Io e la mia famiglia chiediamo che la nostra privacy ora venga rispettata”

Gabrielle era la terza dei quattro figli avuti da Shawn assieme alla moglie Chantel, con la quale sono sposati dal 1992. Non si sanno ancora le cause della morte, ma potrebbe aver avuto un malanno che le è stato fatale, portandola via dall’amore dei suoi parenti in poche ore.

I “Maggots“, come vengono chiamati i fans degli Slipknot, hanno deciso di rispettare la privacy del batterista con la maschera da Killer Clown, scrivendo solamente dei messaggi di condoglianze sul suo profilo Twitter.

Gli Slipknot prima di questa notizia nefasta, stavano vivendo una nuova giovinezza, dato che il loro nuovo album musicale “We are not kind” uscirà il giorno 9 agosto di quest’anno.

Lorenzo Carbone