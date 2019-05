Nigel Farage preso di mira: l’ex alleato pentastellato in Europa colpito con un milkshake

Nigel Farage viene contestato con un atto plateale a Newcastle: un manifestante gli ha lanciato addosso un milkshake.

In Inghilterra il capitolo Brexit non è stato digerito da gran parte della popolazione. Il referendum ha portato ad un risultato che nemmeno il governo si attendeva e a cui adesso il premier britannico Theresa May sta cercando di far fronte in tutte le maniere possibili. L’obbiettivo è quello di ottenere una soft Brexit, ovvero un’uscita dal mercato unico europeo che consenta al Regno Unito di mantenere alcuni vantaggi commerciali almeno per un primo periodo. Al momento i tentativi sono tutti andati a vuoto e la popolazione britannica non tralascia di manifestare il proprio malcontento.

A farne principalmente le spese sono i rappresentanti del partito favorevole alla Brexit, contestati con striscioni, cori e manifestazioni agli eventi pubblici e nelle ultime settimane colpiti fisicamente dal lancio di milkshake (Frullati). L’ultima vittima della singolare forma di protesta è stato Nigel Farage, leader del partito pro Brexit ed ex alleato dei pentastellati in Europa.

Nigel Farage “milkshaked” a Newcastle

Onde evitare contestazioni, Nigel Farage aveva deciso di non pubblicizzare la propria visita Newcastle, scelta che lo aveva già premiato in altre città britanniche. Al suo arrivo in città, il politico era scortato dalla security, attorniato da sostenitori e dalla stampa. Nei dintorni, dunque, sembrava non ci fosse nemmeno l’ombra di contestatori.

Dopo essere stato accolto dai sostenitori e dal candidato del North East, Brian Monteith, però, si sono presentati i primi contestatori che hanno cercato in tutti i modi di infastidirlo. La security ha fatto il suo dovere allontanando i contestatori molesti, ma non ha potuto fare nulla quando uno di loro gli ha lanciato contro un milkshake. Visibilmente infastidito per l’accaduto, Nigel Farage si è rivolto ai membri della security dicendo: “E’ stato un fallimento, com’è potuto succedere?”.