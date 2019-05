Noemi è fuori pericolo, i medici: “Respira autonomamente”. La gioia della nonna

La piccola Noemi non rischia più la vita.

E’ stata definitivamente sciolta la prognosi per la bimba di 4 anni, gravemente ferita in un agguato in piazza Nazionale, a Napoli. Dopo 17 giorni di ricovero e di tanta paura, la piccola ora è sveglia e cosciente, e riesce ad alimentarsi in maniera autonoma.

Inoltre, ed è il particolare più importante, Noemi respira autonomamente, senza necessità di alcun supporto di ossigeno. A riferirlo sono i sanitari dell’ospedale “Santobono” della città partenopea.

“I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento – si legge nella nota – la prognosi quoad vitam è sciolta. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 7 giorni. La piccola ancora non ha la forza di parlare”.

La nonna della bimba: “Commossa dall’affetto”

Stando a quanto riportato dal quotidiano “La Repubblica”, la piccola Noemi ha finora pronunciato soltanto un “Nonna mia, ti amo” all’indirizzo della sua nonnina, Immacolata Molino. E’ la stessa donna a ringraziare tutti per l’affetto e la solidarietà mostrati nei confronti della sua nipotina: “E’ stato bellissimo, la veglia mi ha commossa – ha detto la signora Immacolata Molino – Questa è la vera Napoli”.

“Anche le Istituzioni ci sono state vicine”, ha aggiunto poi la nonna della bimba, che si trovava con lei al momento della sparatoria.