Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Maggio 2019: l’Ariete cerca stimoli nell’incertezza, i Bilancia devono risolvere in amore

Lunedì 20 Maggio 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa settimana comporta ancora qualche momento di agitazione ma il tuo oroscopo resta di grandi speranze. L’Ariete alla fine, in questa situazione un po’ interdetta, un po’ vacillante, non sta male perché sì, è vero, saremmo tutti molto più contenti se avessimo un destino segnato e qualche gratifica in più, però in questo stato di grande agitazione, di speranze che possono essere rincorse, confermate, l’Ariete trova stimoli e noi sappiamo che questo è un segno zodiacale che non ama avere tutto scontato. Addirittura se c’è una scorciatoia tu non la fai, non la percorri perché preferisci l’azzardo. Attenzione però a non azzardare troppo in amore e coloro che hanno detto subito sì o magari si sono lanciati in una nuova storia, alla fine di Aprile, possono ripensarci. Resta un periodo un po’ tormentato per chi vive una storia noiosa, quindi nei rapporti con Pesci, Toro, anche con il Capricorno, ci vuole un po’ di prudenza;

Toro. Il Toro in questa settimana è più forte. D’altronde, abbiamo una bellissima Venere che parla di sentimenti ricambiati, di progetti. Attenzione perché chi dipende molto da quello che fai. Se sei un libero professionista e hai già una discreta esperienza, preparati a un grande lancio che ci sarà nella seconda parte dell’anno e poi un finale del 2019 di grande successo. Perché te lo dico ora? Perché è da ora, appunto, che devi programmare, inventarti qualcosa di nuovo, metterti in gioco. La tua vita è cambiata anche per azioni che non sono state direttamente desiderate da te ma dal destino;

Gemelli. Si apre una settimana importante, io direi anche risolutiva, parzialmente risolutiva perché lo ripeto sempre che questo è un anno di mediazione, non di successo, quindi molti devono mettere una toppa a certe situazioni particolari. Proprio tutto quello che desideri non si può avere però si può ottenere una mediazione. Sappiamo che gli ultimi mesi hanno portato delle difficoltà. L’amore sarà più limpido da Giugno e lo dico soprattutto a chi è solo;

Cancro. Il Cancro apre all’insegna di piccole tensioni da superare questa nuova settimana. Avrai notato che sei anche molto arrabbiato per questo, che tutto ciò hai fatto dall’anno scorso ha comportato sempre e comunque dei ritardi e allora siamo al braccio di ferro finale perché potresti desiderare- in questi giorni- di cambiare progetti, programmi. Necessità fa virtù. Devi fare attenzione a non urtare una persona che potrebbe esserti utile ma che in questo momento sembra come un nemico ai tuoi occhi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone apre una settimana buona, anche se la settimana non è così facile per i sentimenti. Quindi direi: bene per quanto riguarda il lavoro, anche se devi importi per ottenere ciò che desideri, un po’ meno bene per l’amore. E qui questa mia affermazione va valutata caso per caso perché chi ha una storia veramente in crisi, chi ha una disputa con un ex/un’ex, nelle prossime due settimane dovrà veramente alzare la voce, mentre chi semplicemente ha un amore lontano oppure qualche piccolo momento i disagio dovrà semplicemente farsi scivolare le cose addosso per evitare conflitti. Certo è che in questo periodo una persona ti risulta meno chiara, ecco, meno trasparente rispetto all’inizio del mese;

Vergine. La settimana inizia sotto tono per poi recuperare a partire dal weekend. Potresti ritrovarti a discutere anche con delle persone che sono lontane dalle tue idee, dalle tue opinioni, però una cosa bella è che in questo periodo tu hai una discreta energia. Attenzione al portafogli, ai soldi, alle distrazioni. Strano dirlo a te, perché sei di solito una persona piuttosto attenta, anche piuttosto cavillosa, ecco, però la distrazione nasce dal fatto che stai pensando a tante cose contemporaneamente e quindi ci sarà d mettere a posto anche un contenzioso, qualcosa di complesso;

Bilancia. La Bilancia in queste giornate desidera un recupero e questo è possibile ma c’è questo stato di disagio che deriva dalla necessità di valere qualcosa di più. Tu sai di valere però pensi che alcune persone non ti abbiano valutato per quello che meriti. Più che pensar auna settimana difficile devo fare riferimento ai primi 15 giorni del mese e chiederti: è successo qualche patatrac in amore? Ci sono stati dei momenti complessi? Bisogna cercare di superarli. Ci vuole un po’ di pazienza;

Scorpione. Lo Scorpione ha una settimana che favorisce i pensieri e quando lo Scorpione è pensieroso però significa che deve mettere a posto delle cose che non vanno bene; e allora, adesso o sei in attesta di una risposta perché non tutti ma molti Scorpione cambieranno luogo di lavoro, cambieranno progetti, intuizioni, ecco, oppure semplicemente sei un po’ arrabbiato perché chi doveva fare una certa cosa non l’ha fatta. Noti attorno a te delle situazioni poco trasparenti. Nelle situazioni sentimentali ci vuole tanta, tanta, pazienza.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario inizia una fase di rinnovamento anche se è molto sconfortato perché questo è uno dei segni zodiacali come l’Ariete, il Leone o l’Acquario, che se c’è una cosa da fare la fa e quindi, adesso, siccome ci sono tanti, tanti ritardi rispetto ad alcune risposte che dovevi avere, ad alcuni cambiamenti di lavoro che non sono avvenuti, sei veramente un po’ sotto pressione. Per fortuna non sei il tipo che perde il sonno per questo, anzi. Quando vedi che ci sono troppe situazioni complesse attorno a te, troppa confusione, tu di solito stacchi la spina. Avresti davvero bisogno di farti un bel weekend sereno e tranquillo. Programma il prossimo, visto che oggi è lunedì e abbiamo tutto il tempo per mettere in chiaro tante cose;

Capricorno. Il Capricorno è in vena di progetti importanti. Tutti i segni di terra, Capricorno, Vergine Toro, entro l’estate possono non solo notare un bel miglioramento ma mettere in piedi un bel progetto. Si può credere in un nuovo amore, si può rilanciare una nuova idea che era stata abbandonata tra Aprile e Maggio, come spiego sempre meglio ripartire piuttosto che mettere toppe perché, come si dice, è possibile incollare i cocci però (aggiungo io) le crepe si vedono lo stesso, l’incollatura c’è. E allora in amore, per esempio, se una storia non ha dato quello che volevi adesso è il caso di capire se vale la pena portarla avanti oppure no, mentre agli inizi di Maggio eri tu a essere confuso perché non ti aspettavi certi atteggiamenti oppure perché sei stato preso in contropiede;

Acquario. L’Acquario in questi giorni è molto interdetto e soprattutto è in attesa di qualche novità. Che sia anche un po’ arrabbiato è possibile. Tu in questo periodo vorresti evadere. Espatriare? Beh quasi. Certo che avresti bisogno di più liberta e non è escluso che tu voglia anche iniziare un lavoro al di fuori del solito ambiente. Si inizia a intravedere un miglioramento per le questioni pratiche ma le storie d’amore sono un po’ a rallentatore. Andrà meglio da Giugno;

Pesci. Si apre una stagione di profonda riflessione. Queste non sono certo giornate facili per coloro che devono concludere un accordo, firmare un contratto, e quindi c’è una tensione. Tu non vuoi cedere ma alla fine bisognerà cedere. Non tutti, ma molti, moltissimi, nati sotto il segno dei Pesci devono risparmiare e soprattutto diffidare da affari troppo facili perché, come si dice, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Bisogna tenere tutto sotto controllo. L’amore è in recupero. Le relazioni importanti, comunque eccitanti, sono veramente da seguire. Unico neo se nascono a fianco di relazioni già esistenti, quindi attenzione perché il tradimento non è il miglior modo per superare una crisi d’amore: meglio affrontare i problemi anziché fare finta di nulla.

