Royal Family news: prima di Harry, Meghan Markle ha avuto una relazione con un ex di X-Factor?

Nelle ultime ore, in Inghilterra è uscita un’indiscrezione secondo cui Meghan Markle ha avuto una relazione con il vincitore di X-Factor 2010, Matt Cardle.

Conclusa la gioia e la curiosità per la nascita del royal baby (a tal proposito, si è scoperto se ha i capelli rossi?), il piccolo Archie Harrison è ormai passato in secondo piano ed ha lasciato nuovamente spazio ai genitori Meghan e Harry nelle cronache di gossip. Se il mantra mediatico spinto dai tabloid prima del parto era quello di sostenere l’incompatibilità tra Meghan ed i reali parenti, oggi si torna a parlare di presunte relazioni che l’ex attrice ha avuto prima di incontrare il principe Harry.

Sui tabloid, infatti, è stata condivisa l’indiscrezione secondo cui la duchessa del Sussex avrebbe intrattenuto una stretta amicizia con il vincitore di X-Factor 2010 (edizione britannica, of course) Matt Cardle. A diffondere il rumor, poi riportato su tutti i maggiori quotidiani della Gran Bretagna, sarebbe stata una fonte vicina al cantante.

Meghan Markle ha avuto una relazione con un ex di X-Factor

Secondo la fonte, i due avrebbero cominciato a parlarsi dopo che il cantante ha iniziato a seguire l’attrice su Instagram. Meghan si è accorta dell’interesse dell’artista e ha contraccambiato l’interesse prima seguendolo e poi dicendogli che era una grande ammiratrice del suo lavoro. La conoscenza tra i due non si concretizzò mai in qualcosa di più ed il motivo è che il cantante ha nel frattempo conosciuto un’altra.

L’insider ha infatti rivelato al ‘The Sun‘: “Matt non poteva credere che una star di Hollywood come Meghan potesse conoscerlo ed è stato lusingato da questo, perciò i due hanno parlato per un periodo finché lei non ha proposto un incontro”. L’incontro non è mai avvenuto, poiché Matt poco tempo dopo si è fidanzato con Amber Hernaman e non ha più risposto ai messaggi di Meghan.