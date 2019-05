Mangia un pezzo di pizza e muore soffocato: uomo di 54 anni morto tragicamente nel napoletano

Un uomo di 54 anni è morto soffocato dopo aver ingerito un pezzo di pizza: la tragedia è avvenuta a Napoli. I medici non sono riusciti a salvarlo

Tragedia a Napoli nella notte tra il 18 e il 19 Maggio scorso. Un uomo di 54 anni è arrivato in ospedale con evidenti sintomi di un soffocamento in corso. Il 54enne aveva mangiato della pizza ma un pezzetto del suddetto cibo non è stato ingoiato correttamente e lo ha soffocato. Nonostante tutti i tentativi fatti dai medici per salvarlo, l’uomo è deceduto. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia al fine di accertare eventuali negligenze da imputare proprio al personale medico dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, il nosocomio presso cui l’uomo è stato trasportato.

Un uomo di 54 anni è morto, a Napoli, nella notte di domenica 19 Maggio. L’uomo stava mangiando della pizza quando è rimasto soffocato da un pezzetto di cibo. Trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta, quartiere che si trova nella zona occidentale di Napoli, l’uomo è qui deceduto perché i medici non sono riusciti in tempo a effettuare le manovre salvavita del caso. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta su questa morte e ha disposto che venga effettuata l’autopsia sul corpo dell’uomo: bisognerà comprendere se ci sia stata o meno negligenza da parte del personale medico.

Secondo quanto riportato da Today, e anche dai media locali, è stata la famiglia dell’uomo deceduto a rimanere insospettita di quanto successo in ospedale al loro caro. Ci sarebbero dubbi, insomma, sul corretto operato dei medici di Fuorigrotta in questo specifico caso. I familiari della vittima hanno denunciato tutto ai Carabinieri e, proprio in seguito alla denuncia, è arrivato il sequestro della cartella clinica del 54enne e del suo corpo. Ciro Verdoliva, il Commissario dell’Asl Napoli 1, ha allertato i Nas con una segnalazione e ha disposto che venga eseguita un’ispezione interna.

