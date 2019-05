Stop all’alimentazione per Vincent Lambert, i genitori non danno il consenso: è polemica in Francia

Vincent Lambert versa in stato vegetativo da dieci anni. I medici hanno deciso di sospendergli l’alimentazione senza il consenso della famiglia. In Francia scoppia il caso sul fine vita

In Francia, come sempre accade anche in altri Paesi europei e non in questi casi, si riaccende il dibattito sul fine vita. A scatenare il caso e le polemiche è la vicenda umana di Vincent Lambert, uomo tetraplegico che ormai da dieci anni vive in stato vegetativo. Nonostante i genitori di Lambert non abbiano dato il loro consenso, i medici hanno deciso di non alimentare né idratare più il paziente. La notizia arriva dall’Ospedale di Reims, dove Vincent Lambert si trova attualmente, ed è stata data dai media francesi.

Polemiche sul fine vita in Francia, il caso di Vincent Lambert che indigna e commuove

Polemiche sul fine vita in Francia. Vincent Lambert, in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nel 2008, ha riportato dei vasti danni cerebrali che secondo i medici sono irreversibili. Proprio a causa di questo accadimento drammatico, Lambert vive da circa 11 anni in stato vegetativo cronico e i medici avrebbero deciso di interrompere le cure, sospendendo l’alimentazione e l’idratazione regolarmente forniti all’uomo in questi anni. La decisione presa dai medici è stata approvata dalla moglie, dai sei fratelli e dal nipote di Vincent Lambert. I suoi genitori, cattolici credenti, si oppongono invece fermamente. Proprio ieri hanno sfilato, insieme a 200 persone, fuori dall’Ospedale di Reims per chiedere che il figlio non venga ucciso.

Polemiche sul fine vita in Francia, parla la madre di Vincent Lambert

Sarebbe stata la madre di Vincent Lambert a rivelare quello che sta accadendo al figlio, ricoverato presso l’Ospedale di Reims. “Lo stanno uccidendo, senza averci detto nulla, sono dei mostri”, avrebbe detto la donna secondo quanto riportato da BFM-TV. Non solo. La donna ha affermato di essere venuta a conoscenza di fatti così importanti che riguardano il figlio soltanto questa mattina e tramite email. Anche Jean Paillot, il legale della famiglia si è espresso in merito, definendo “uno scandalo assoluto” quanto sta accadendo.

Maria Mento