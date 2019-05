Alessia Macari litiga con il marito la prima notte di nozze? La showgirl smentisce

Alessia Macari ha litigato con il marito Oliver Kragl, la prima notte di nozze? La showgirl smentisce su Instagram.

Ieri, la showgirl Alessia Macari, ex Ciociara di “Avanti un altro” e concorrente del “Grande Fratello Vip”, è convolata a giuste nozze con il calciatore Oliver Kragl ma, come riportato dalla “Gazzetta del Mezzogiorno”, la prima notte di nozze dei novelli sposini sarebbe stata piuttosto turbolenta, essendo stata contrassegnata da un brutto litigio. Ecco cosa racconta il quotidiano:

“All’alba è giunta ai centralini della polizia di Stato una richiesta di intervento in Via Trinitapoli presso la sala ricevimenti “Tenimento San Giuseppe”, per una lite tra coniugi. La richiesta di soccorso pare sia stata fatta dalla showgirl. La stessa ha raccontato alla polizia che avrebbe avuto un acceso diverbio per futili motivi col marito nel corso del quale sarebbero volati pesanti insulti”.

E ancora:

“Pare che la momento dell’arrivo della polizia la stanza dei neo coniugi fosse completamente a soqquadro”.

La smentita di Alessia Macari su Instagram

La notizia, che ha fatto il giro del Web in pochissime ore, è stata smentita da Alessia che, in una Instagram story nella quale la si vede a letto con il marito, ha dichiarato:

“Ragazzi guardate, una bellissima camera, dove abbiamo sentito una voce che l’abbiamo sfondata. Invece non è sfondata, ci siamo svegliati adesso”.

Maria Rita Gagliardi