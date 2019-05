Australia: tempesta di polvere porta la città nell’oscurità. Immagini impressionanti – VIDEO

Un impressionante video pubblicato in rete mostra l’esatto momento in cui una tempesta di polvere si abbatte sulla città trasportandola nell’oscurità.

Nelle scorse ore è stato pubblicato sul canale Youtube ‘BroadHeart Archery‘ un video che mostra un viaggio in macchina nel New South Wales (Australia) durante l’arrivo minaccio di una tempesta di polvere e sabbia. La zona è spesso colpita da simili fenomeni, trovandosi ai margini di un’area completamente desertica, ma questa è la prima volta che il passaggio di una tempesta viene condiviso da un testimone diretto a bordo di un’auto.

Tempesta di polvere e sabbia trasporta la città nell’oscurità

La tempesta in questione ha colpito la città lo scorso 1 maggio ma il video è stato caricato sul “tubo” solamente il 18. Nelle immagini possiamo vedere la tempesta che si avvicina rapidamente, nel primo minuto una nube di sabbia minaccia all’orizzonte la città, ed in pochissimo tempo il cielo cambia colore: prima diventa giallo, quindi arancione, finché la sabbia non oscura totalmente la luce del sole creando un’atmosfera tetra e terrificante. Le auto sono costrette ad accendere le luci e a rallentare l’andatura, tutto intorno si riescono a vedere solamente i fari delle altre auto.

Secondo quanto condiviso dai media locali la tempesta è stata trasportata da un vento che soffiava intorno ai 90 chilometri orari. Il periodo di oscuramento della città è cominciato alle 17:00 ed è durato una decina di minuti, prima che la tempesta si allontanasse permettendo al sole di tornare ad illuminare la giornata. Alcuni testimoni hanno raccontato di come abbiano sentito il rumore della tempesta 5 minuti prima che giungesse in città e come, una volta affacciatisi a vedere cosa fosse successo, abbiano visto il cielo cambiare colore fino a perderlo del tutto in pochissimi secondi. Qualcosa di molto simile si è verificato in Egitto qualche mese fa, in quella occasione però la tempesta è stata meno violenta ed è durata più a lungo, permettendo di scattare suggestive immagini della città sotto un cielo arancione.