Cosa guardare stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di martedì 21 maggio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 21 maggio 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco per voi, come di consueto, la programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 21 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “La nostra terra”: Nicola Sansone è proprietario di un podere nel Sud Italia che viene confiscato dalla Stato e assegnato a una cooperativa, che però non riesce, per celati o dichiarati boicottaggi, ad avviare l’attività. Per questo, viene mandato in loro aiuto Filippo, un uomo che da anni fa l’antimafia. lavorando in un ufficio del Nord, e quindi impreparato ad affrontare la questione “sul campo”. Numerosi sono gli ostacoli che Filippo incontra, e spesso deve resistere all’impulso di mollare tutto: lo trattengono il senso di sfida e le strane dinamiche di questa cooperativa di insolite persone cui inizia ad affezionarsi, in particolar modo Cosimo, l’ex fattore del boss e Rossana, la bella e determinata ragazza che forse ha un passato da riscattare. In un ribaltamento di ruoli, tra sabotaggi e colpi di scena, non appena le cose iniziano ad andare quasi bene, al boss Nicola Sansone vengono concessi i domiciliari. Riuscirà l’antimafia a trionfare? In seconda serata, va in onda una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “The Voice of Italy”, seguita dallo spettacolo “Fatti Unici”.

Su Rai 3 spazio all’approfondimento politico e di attualità di “cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che, come ogni martedì, manda in onda nuovi episodi delle soap opera “Il Segreto” e “Una vita”, seguiti dal film “Havana”.

Su Canale 5 va in onda il film “Come un gatto in tangenziale”: Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell’uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen. A seguire, un nuovo film: “Cambio vita”.

Su Italia 1 va in onda il film “300-l’alba di un impero”: nel 480 avanti Cristo, il generale greco Temistocle si ritrova alla guida delle forze militari ateniesi a combattere contro l’esercito degli invasori persiani, guidate dal mortale divenuto dio Serse. Con astuzia e tattica, Temistocle pianifica una battaglia navale destinata a passare alla storia.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di politica ed attualità di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Gli stagisti”: Billy e Nick, amici di vecchia data, sono due venditori di mezza età, le cui carriere sono all’impasse per via del mondo digitale. Al fine di acquisire nuove capacità e conoscenze al passo con i tempi, decidono di prendere parte insieme a un gruppo di brillanti studenti a uno stage di Google. Si ritroveranno pero’ ad avere a che fare con capi e geni informatici che hanno appena la meta’ dei loro anni.

Stasera in TV, martedì 21 maggio 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 La nostra terra (film)

23:20 Porta a Porta

Rai 2



21:20 The Voice of Italy

0:20 Fatti Unici (serie tv)

Rai 3

21:20 #cartabianca

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Il segreto (serie tv)

22:00 Il segreto (serie tv)

22:30 Una vita (serie tv)

23:00 Una vita (serie tv)

23:32 Havana (film)

Canale 5

21:21 Come un Gatto in Tangenziale (film)

23:30 TG5 – Notte

0:05 Meteo.it

0:08 Cambio vita (film)

Italia 1

21:26 300 – L’alba di un Impero (film)

23:25 Fighting (film)

La 7

21:15 Di Martedì

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Shoot ‘Em Up (film)

23:00 The Karate Kid – Per vincere domani (film)

Iris

21:00 Carovana di fuoco (film)

23:12 La stella di latta (film)

Cielo

21:15 Gli stagisti (film)

23:30 Svizzera: le schiave del sesso

Maria Rita Gagliardi