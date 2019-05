Eliana Michelazzo malore nella notte: parla Selvaggia Roma – VIDEO

Selvaggia Roma ha soccorso Eliana Michelazzo nella notte

Si continua a parlare di Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati ha da poco svelato la verità su Mark Caltagirone, non l’ha mai incontrato e non crede che esista davvero.

La Michelazzo sarebbe dovuta andare al Grande Fratello 16 nella puntata andata in onda ieri 20 maggio, Barbara D’Urso ha però svelato che non se l’è sentita perché troppo provata e sconvolta.

Poche ore fa Selvaggia Roma ha fatto sapere su Instagram di averla soccorsa durante la notte, a detta sua era sfinita tra le sue braccia.

La nota influencer tramite una Instagram Stories ha poi detto: “Ragazzi grazie, davvero grazie. Mi sono ritrovata a soccorrere un’amica nel cuore della notte con il mio compagno. E non si può immaginare il dolore, nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche. Ti distrugge sapere di non poter contare su nessuno. La sensazione di non aver la terra sotto i piedi, di non sapere più come reagire o ragionare.”

E ancora: “Sarà un tragitto lungo per Eli. Ma l’importante è che riesca a stare bene psicologicamente e che riesca a dissociarsi da quella vita che pensava fosse reale, per una grande mancanza di affetto.”

L’agente della Prati sarà ospite domani a Live – Non è la D’Urso, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprire tutto ciò che ha raccontato alla D’Urso.

Sara Fonte