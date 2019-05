Francesco Chiofalo ha perso la sensibilità della gamba destra – VIDEO

Francesco Chiofalo come sta dopo il tumore? Ecco cosa ha detto su Instagram

Francesco Chiofalo è tornato a parlare delle sue condizioni di salute sul suo profilo Instagram.

Pochi mesi fa il personal trainer sui social ha svelato ai fan di avere un tumore, in molti lo hanno accusato di averlo detto solo per farsi pubblicità.

Lui stesso nelle ultime ore ha detto di non aver parlato delle sue condizioni di salute nell’ultimo periodo a causa delle tante critiche ricevute.

Come sta oggi? Chiofalo ha svelato: “Purtroppo ho perso completamente la sensibilità della gamba destra, mi ci si potrebbe spegnere sopra una sigaretta che non me ne accorgerei. La percezione del pavimento sotto i piedi non la sento più”.

Il personal trainer non può più guidare, ma questo non è il suo unico problema. Chiofalo ha infatti concluso dicendo: “La vista purtroppo continua a calare vertiginosamente, ho cambiato lenti agli occhiali quattro volte. A breve dovrò fare un intervento al laser agli occhi”.

Sara Fonte