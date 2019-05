Fuori onda di Silvio Berlusconi a ‘Quarta Repubblica’: “Me ne facevo 6 a notte, ora dopo la terza mi addormento”

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato protagonista di un curioso siparietto in un fuori onda della trasmissione televisiva ‘Quarta Repubblica’, andata in onda nella serata di ieri lunedì 20 maggio.

Silvio Berlusconi non finisce mai di stupire. Ospite della trasmissione televisiva ‘Quarta Repubblica’, condotta da Nicola Porro e andata in onda ieri sera su Rete 4, il leader di Forza Italia si è reso protagonista di un piccante siparietto con il quale ha intrattenuto il pubblico presente in sala. Sempre con il sorriso smagliante e la battuta pronta, Berlusconi si è lasciato andare a una rivelazione piccante sulle sue performance sessuali: “Me ne facevo sei per notte, eh. Adesso non ci crederete… Dopo la terza mi addormento”.

Berlusconi: “Ora dopo la terza mi addormento”. Sorrisi e applausi da parte del pubblico presente in studio

Berlusconi ha raccontato in un fuori onda questi dettagli della sua attività sessuale scatenando boati e sorrisi in studio da parte del pubblico presente. Il leader di Forza italia ha partecipato alla trasmissione di Nicola Porro, che ieri sera ha visto la presenza anche dell’attuale Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

La stessa battuta Berlusconi l’aveva fatta nel mese di gennaio in Sardegna, quando si era recato sull’isola per sostenere la candidatura di Daniela Noli.