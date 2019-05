Giampiero Galeazzi, dedica importante a Mara Venier: “Mi hai cambiato la vita” – VIDEO

Giampiero Galeazzi e Mara Venier si dedicano speciali parole a Storie Italiane

Giampiero Galeazzi ospite oggi di Eleonora Daniele a Storie Italiane, in collegamento da casa, ha ricevuto una sorpresa dall’amica Mara Venier.

La Venier nel corso della telefonata si è commossa ancora una volta mentre parlava dell’amico. I due sono amici da moltissimi anni, ma per un periodo si erano allontanati. Mara ha svelato che si commuove ogni volta che vede le loro foto.

Giampiero e Mara si sono ritrovati grazie a Domenica In, dove hanno capito che il loro rapporto non è mai cambiato. Il presentatore ha dichiarato: “Mi hai cambiato la vita, sembrava finita, questo rapporto, e dopo 20 anni ci siamo riuniti in trasmissione e siamo sempre gli stessi… capaci di ballare sotto le stelle con una gamba sola.”

Maria Venier ha invece detto: “Tra me Giampiero è nata un’amicizia fraterna che va avanti da 25 anni. Un’amicizia vera, basata sul rispetto e la complicità, sulla voglia di stare insieme. Per me Giampiero è uno della mia famiglia, Domenica In non c’entra. Sono alchimie magiche che capitano poche volte nella mia vita. Ti voglio bene amore mio!”.

Sara Fonte