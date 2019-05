Napoli, striscione contro l’ultrà dell’Inter morto: “M***a di Varese”

Durante Napoli-Inter, i tifosi partenopei hanno esposto uno striscione contro Daniele Belardinelli, l’ultrà dell’Inter deceduto durante gli scontri dell’andata.

Quando va in scena una partita come quella vista tra Napoli e Inter vorremmo esclusivamente parlare delle gesta dei calciatori in campo, di come la squadra di Ancelotti abbia onorato il campionato giocando con grande intensità anche senza necessità di fare punti, di come dall’altro lato la confusione di questi mesi abbia annacquato le idee in campo, rendendo imprecisi gli avanti e quasi casuali le azioni di gioco. Ci piacerebbe analizzare questi aspetti, capirne le motivazioni, avanzare delle soluzioni e prospettare le evoluzioni future.

Invece ci tocca parlare di come lo stadio sia il tempio della violenza, delle offese gratuite e della stupidità. Si sperava che dopo la violenza e le offese razziste dell’andata, l’insegnamento che ne derivava fosse chiaro, ma così non è stato. Ancora una volta la superficialità ha trionfato, così come l’ironia becera. Ancora una volta i supporter hanno dato il loro peggio, mancando di rispetto persino ad un ultrà che qualche mese fa è morto per una faida che poco ha a che vedere con il calcio. Stiamo parlando di Daniele Belardinelli, ultrà morto morto dopo essere stato investito da un van durante gli scontri tra le due tifoserie.

Napoli striscione contro ultrà morto: “M***a di Varese”

Nel corso dello scontro diretto tra le due squadre, infatti, i tifosi partenopei hanno mostrato uno striscione che recitava: “In passato facevi l’inglese poi hai imparato a parlare francese, quella sera eri pieno di pretese ma alla fine le hai prese. Chiami tregua perché a terra c’è una merda di Varese”. Un’offesa gratuita che dimostra ancora una volta come dal punto di vista del rispetto e della civiltà sugli spalti in Italia ci sia molto da imparare.