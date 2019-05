Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Maggio 2019: lo Scorpione ha Venere in opposizione, il Sagittario aspetta risposte

Martedì 21 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda ieri. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. I progetti nati alla fine di Aprile vanno portati avanti a ogni costo, anche se ogni tanto pensi “Non ce la faccio, non mi interessa”. Capisco, capisco anche la situazione non tanto dei ragazzi, di quelli che hanno 20-25 anni, quanto le reazioni delle persone che hanno qualche anno in più perché si vedono costrette a fare cose che avevano già fatto o magari a ripartire da zero. Cioè, tu che avevi negli ultimi tempi- fino al 2017- comunque maturato una certa esperienza, potresti non valutare più questa esperienza come positiva oppure alcune persone non te la riconoscono e proprio per questo motivo devi fare tutto da capo. Però se c’è una cosa che all’Ariete non dispiace è proprio quella di mettersi in gioco ed ecco perché ogni tanto ricordo che non bisogna pensare di essere colpiti dalla sfortuna se magari, adesso, bisogna ritentare alcune strade o addirittura recuperare situazioni che erano state interrotte nel passato. Si può avere qualche conferma in più in amore. Mercurio torna favorevole;

Toro. Quando una persona è molto criticata vuol dire che è anche molto invidiata e, guardando l’evoluzione di questo tuo oroscopo, devo ricordare che più ci avviciniamo alla fine di questo 2019 maggiori saranno le possibilità proprio di riceverla questa ammirazione da parte degli altri perché ci sono delle grandi cose in pentola. È chiaro che poi dipende dall’età, dalle circostanze, però i creativi, le persone che hanno comunque modo di giocare un ruolo importante in tutte le situazioni che stanno in qualche modo gestendo, avranno delle soddisfazioni. Qualcuno si è anche liberato di un peso dall’anno scorso: compravendite, novità. Questo è un anno bello per chi vuole confermare un amore, oppure per chi vuole aprire un’attività sempre prendendo le giuste distanze dai rischi. Riprendersi dopo una pausa è utile e c’è chi chiuderà l’anno con un grande successo;

Gemelli. I Gemelli hanno una settimana che porta più coraggio e ce ne vuole di coraggio. Ce n’è voluto tanto anche per affrontare i problemi che in qualche modo da Dicembre coinvolgono la tua vita. Certe situazioni di lavoro sono messe a repentaglio, non tanto dalla tua buona volontà quanto proprio da circostanze esterne e forse proprio oggi e domani questa agitazione si sente di più. Si sente in maniera vigorosa: potresti essere molto agitato proprio per delle conferme che non arrivano o che vorresti. Recupera nel fine settimana anche l’amore;

Cancro. Il Cancro è partito in maniera un po’ frettolosa e tutte le storie che sono nate da poco tempo, o comunque da pochi mesi, e che magari sono state sostitutive di altri rapporti o vissute in maniera contemporanea ad altri legami, sono di nuovo in crisi. Ma questo non perché manchi l’amore: perché sei proprio tu a essere poco chiaro anche nei confronti di te stesso. Ora, chi cerca chiarezza in una persona del Cancro deve considerare che in questo periodo il Cancro è annebbiato di suo, quindi è probabile che non dia delle risposte. Martedì, mercoledì e giovedì sono tre giornate che nascono con una Luna un po’ pesante ed ecco perché devi stare attento alle tensioni.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è favorito. Non solo, anche Mercurio torna interessante insieme al Sole. Forse non è facile imporre la tua volontà ma tu sai benissimo che più ti dicono “non fare questo” e più tu vuoi fare quella particolare cosa che ti è proibita. Un po’ più facile, quindi, da gestire la situazione lavorativa, anche se goni tanto bisognerà alzare la voce. In amore cerca di ritrovare il tempo giusto da dedicare alla persona giusta;

Vergine. La Vergine in questo periodo sta cercando delle soluzioni ma questa è una settimana un po’ nebbiosa, e qui bisogna anche prendere le distanze da persone che ti avevano assicurato qualcosa che poi non hanno mantenuto. Sapere che la Vergine, da questo punto di vista, è molto seria: quando promette mantiene. C’è da dire che ci sono anche dei piccoli ritardi che non inficeranno troppo sule storie d’amore, sulle situazioni valide, ma potrebbero creare qualche disagio. Questa è l’estate comunque delle grandi acquisizioni, dei grandi eventi, e qualcuno ha già vinto una sfida, una gara, dall’inizio dell’anno. Adesso arriva però il periodo di ripensamento e forse anche di tensione se c’è qualcuno attorno a te che cerca di sfruttare questo tuo momento di forza, o magari semplicemente sei stanco perché hai dato forza;

Bilancia. La Bilancia certe tensioni le prova da tempo e sono delle tensioni non positive, soprattutto nei confronti dell’ambiente in cui vive. Probabile che in particolare ad Aprile e agli inizi di Maggio ci sia stato anche un momento di indecisioni in amore. Addirittura potrebbe essersi fatto vivo un ex che ancora chiede soldi, o magari c’è un problema riguardante la casa o anche una soluzione che però diventa un problema se poi bisogna spendere soldi, c’è una rata da affrontare. Io noto un certo desiderio di stare per conto tuo per riflettere e capire cos’è importante fare;

Scorpione. Lo Scorpione, in amore, non deve innamorarsi di quello che non esiste perché lo Scorpione sempre alla ricerca di qualche emozione forte e al tempo stesso anche di qualche fastidio perché- facci caso- le persone che ti interessano di più non sono facili da gestire, che non sono facili da coinvolgere. Questa Venere in opposizione dice che sei un po’ in crisi con te stesso. Allora, qui dipende anche dal tipo di rapporto che vivi. Se una storia è lunga e duratura mancano stimoli, ma se non c’è una relazione, o sei reduce da una separazione, in questo periodo puoi pensare che non ci siano rapporti utili, che il mondo sia contro di te, che non ci sia la persona giusta perché l’amore ormai non è più vivibile. Ovviamente non è così, però quando ci sono delle situazioni un po’ pesanti, quando si vede nero poi è difficile distinguere il bene dal male.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in queste ore è nervoso ma nonostante ciò questa situazione è promettente perché da un’insoddisfazione possono nascere tante soddisfazioni che arriveranno a breve. Tra oggi e domani, poi, chi ha un’attività a chiamata, chi può mettere in discussione anche il lavoro, sta aspettando una risposta che arriverà da mercoledì. Alcune relazioni cambiano anche dal punto di vista professionale. Nuovi incarichi e chi ha la possibilità di gestire un’idea in proprio deve darsi da fare;

Capricorno. Il Capricorno non deve incollare i cocci rotti, lo ripeto sempre. Tanto, anche se uno è bravo a incollare, poi le crepe si vedono lo stesso. Meglio buttare tutto all’aria, magari utilizzando lo stesso materiale. Se è caduto un edificio, beh, si possono utilizzare gli stessi mattoni, ovvero se un’esperienza non è stata positiva comunque l’insieme di quello che hai vissuto non è da gettare: puoi riversarlo su un’altra storia. La cosa buona è che la seconda parte di Maggio permette una riattivazione di storie che sono in crisi dalla fine di Aprile, ovviamente se c’è la complicità da parte di entrambi. Da parte tua c’è la volontà di sanare. Novità di lavoro anche se in questo periodo avresti voglia di fare una cosa tua;

Acquario. L’Acquario discute, tratta, a volte vuole buttare tutto all’aria, a volte pensa che sia più giusto ritirarsi su un’isola deserta, in altri momenti invece pensa che i rapporti con gli altri siano da valorizzare. Grande, grande confusione per un segno che nasce confuso perché- ricordiamo- che l’Acquario è un creativo e quasi tutti i creativi hanno una fantasia piuttosto forte, notevole. In questo periodo potrebbe esserti di aiuto una persona della Vergine che stimola all’azione ma regola un po’ la tua vita, e poi c’è sempre qualcuno che ti spinge a fare di più. L’Acquaio in questi giorni può essere più contento nel frequentare un Sagittario, un Gemelli, insomma qualcuno che non ha paura di mettersi in gioco;

Pesci. Senti una certa intolleranza crescere dentro, e questo in particolare se hai delle forti responsabilità. Tu le carichi volentieri sulle tue spalle però vorresti complicità. Una complicità che mancata. Nei rapporti di coppia che vanno avanti da anni tra Dicembre e Gennaio si è registrata una certa freddezza. Le crisi sono superate del tutto? Io spero di sì e comunque questa seconda parte di Maggio porta bene e regala la programmazione di un evento, qualcosa di bello che si potrebbe gestire anche in vista di Agosto. Sarà il mese migliore per i sentimenti. Tutto è da ripensare ma tutto è anche da rimettere in gioco.

Maria Mento