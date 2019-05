Ruota di camion contro automobile, conducente salvo per miracolo: lo spettacolare incidente

La ruota di un camion, dopo una foratura, si è staccata dal cerchione e ha colpito una Peugeot che si trovava a viaggiar in autostrada. Salvo per miracolo il conducente

La ruota di un camion è scoppiata e si è staccata dal suo cerchione, andando a colpire un’automobile che si trovava, in quel momento, a percorrere lo stesso tratto autostradale ma in direzione opposta. L’impatto della gomma con la vettura ha causato la distruzione del parabrezza di quest’ultimo mezzo. Uno spettacolare incidente che si è verificato su di un’autostrada inglese e che, per fortuna, non ha causato drammatiche conseguenze: il conducente dell’automobile, una Peugeot bianca, è riuscito a salvarsi fuggendo appena in tempo dalla vettura. A raccontarci di quanto accaduto è stato il Daily Star.

Ruota di camion contro parabrezza, lo spettacolare incidente in autostrada

La ruota di un camion che fora, durante la percorrenza di un tratto di autostrada, e che si stacca dal cerchione andando a conficcarsi nel parabrezza di un’automobile che in quel momento si muoveva in direzione opposta rispetto al camion. Sembra la scena di un film e invece è accaduto veramente. Ci troviamo nei pressi di Leyland, una cittadina inglese che conta circa 40mila abitanti e che si trova nel Lancashire. I due mezzi coinvolti nel particolarissimo incidente sono un camion e una Peugeot di colore bianco. Le immagini che ci fornisce il Daily Star sono impressionati: si vede la ruota di quello che- secondo le Forze dell’Ordine- è un camion HGV conficcata nel parabrezza della Peugeot. L’impatto ha distrutto anche il tettuccio della vettura, che appare innaturalmente deformato.

Ruota di camion contro parabrezza, salvo il conducente della vettura: è l’uomo più fortunato del mondo per la Polizia

La persona davvero fortunata, quella che potrà raccontare ad amici e parenti la brutta esperienza vissuta, è il conducente della Peugeot bianca che ha visto lo pneumatico praticamente rovinargli addosso. L’uomo è riuscito tempestivamente ad abbandonare l’abitacolo distrutto, salvandosi la vita. secondo la ricostruzione della dinamica dei fatti, la ruota si sarebbe staccata e avrebbe rimbalzato diverse volte prima di conficcarsi nel parabrezza della Peugeot, che stava percorrendo la stessa autostrada in direzione opposta rispetto a quella del camion. L’uomo ha riportato delle lievi ferite alla spalla e ha dichiarato che quella mattina suo figlio aveva chiesto di poter viaggiare con lui: per fortuna, all’ultimo momento, l’uomo ha deciso di non portare con sé il figlioletto e quella che davvero poteva essere una tragedia è stata così evitata. La Polizia inglese ha dichiarato che il conducente della Peugeot è “la persona più fortunata al mondo in questo momento”.

