Lei chiede la separazione e lui inizia a pretendere rapporti carnali: ex marito rischia la denuncia

Lei aveva chiesto la separazione e così lui ha iniziato a girare nudo per casa pretendendo di consumare rapporti sessuali con la ex coniuge fino a quando avessero abitato nella stessa casa

Una triste storia di violenza sessuale consumatasi in ambito coniugale ci arriva dalla città di Rimini. Qui una donna ha chiesto il divorzio, lasciando così il marito molto più anziano rispetto a lei. Per vendetta, dunque, l’uomo ha iniziato a girare nudo per casa pretendendo di avere rapporti sessuali con la sua ex fino a quando questa non avesse fisicamente lasciato la casa che condividevano come marito e moglie. Rapporti sessuali che l’uomo avrebbe preteso di consumare anche se la donna non era consenziente. La violenza dell’uomo si era comunque già manifestata in angherie e vessazioni che sarebbero stati proprio il motivo scatenante della richiesta di separazione avanzata dalla donna.

Lei chiede la separazione e lui inizia a pretendere rapporti carnali, il caso a Rimini

Stanca delle continue vessazioni e umiliazioni a cui la sottoponeva il coniuge, nonché padre di sua figlia ancora minorenne, una donna residente a Rimini ha chiesto la separazione dal marito. L’uomo, per tutta risposta, ha iniziato a portare avanti comportamenti molesti nei confronti di quella che di fatto era già la sua ex, iniziando a girare nudo per casa. L’ex marito pretendeva che la donna giacesse con lui fino a quando fosse rimasta a vivere nella casa in cui la famiglia aveva stabilito di abitare. L’uomo non avrebbe mai costretto la donna a rapporti sessuali non consensuali, ma- ogni qualvolta la donna opponeva un rifiuto a quelle pretese- lui praticava atti di autoerotismo di fronte a lei. Secondo quanto riportato da Corriere Romagna, la donna (per dimostrare che quanto stava accadendo era vero e non frutto della sua fantasia) ha scattato delle foto che ritraggono l’ex coniuge in situazioni hard, a pochi passi da lei che rimaneva non coinvolta.

Lei chiede la separazione e lui inizia a pretendere rapporti carnali, il marito rischia una denuncia per maltrattamenti in famiglia

L’uomo, per il comportamento tenuto, adesso rischia una denuncia per maltrattamenti in famiglia (accusa da codice penale). L’imprenditore 50enne avrebbe anche indugiato nell’utilizzo di frasi volgari e insulti rivolti alla sua ex. La donna ha già sporto querela in Questura e ha presentato le fotografie scattate al marito in quei momenti, probabilmente di nascosto, dichiarando di essere vittima delle sue offese già da prima della separazione, ma che questi fenomeni si sono acuiti proprio dopo la manifestazione della chiara volontà di voler rompere il matrimonio. La donna sarebbe anche stata oggetto di sputi, oltre che di vessazioni e di allusioni sessuali continuamente lanciate al suo indirizzo.

Maria Mento