Autobus con a bordo turisti si ribalta, è tragedia: una donna è morta. Ci sono 31 feriti

Un autobus che trasportava dei turisti si è ribaltato. Il bilancio è tragico: una donna è morta e 31 persone sono rimaste ferite

Questa mattina la tragedia si è abbattuta su un gruppo di turisti che viaggiavano a bordo di un autobus. Il mezzo stava percorrendo la Siena-Firenze quando, intorno alle ore 09:30, si è ribaltato causando la morte di una donna e il ferimento di altre 31 persone. L’autobus si è ribaltato nel territorio di Monteriggioni in provincia di Siena. Sul bus turistico viaggiavano 60 persone provenienti da diversi Paesi dell’est Europa. La donna che ha perso la vita aveva 40 anni e probabilmente si tratta della guida turistica del gruppo.

Autobus con a bordo turisti si ribalta, 15 i feriti più gravi

Tremenda tragedia stradale quella che questa mattina, sul tragitto Siena-Firenze, ha colpito un autobus turistico. Il mezzo, che trasportava 60 persone provenienti dai Paesi dell’est arrivate in Italia per portare avanti un tour delle città d’arte, si è ribaltato causando la morte di una donna di 40 anni e il ferimento di altri 31 passeggeri. Di queste 31 persone, sarebbero 15 quelle ferite più gravemente: tuttavia, nessuno di loro si troverebbe in pericolo di vita.

Autobus con a bordo turisti si ribalta, non chiara la dinamica dei fatti

Come riportato da La Repubblica, il pullman turistico (un mezzo a due piani) era partito questa mattina da Montecatini per raggiungere Siena, finendo col precipitare in un burrone e ribaltarsi sul fianco destro in località Monteriggioni. Tre boscaioli che si sono accorti del mezzo incidentato hanno dato l’allarme. Sono intervenuti quindi i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, i Carabinieri, l’elisoccorso Pegaso e i sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo della donna defunta e i passeggeri rimasti intrappolati tra le lamiere del mezzo. Alcuni dei feriti sono stati ricoverati presso l’Ospedale Le Scotte di Siena. Pare che l’autista sia risultato negativo all’alcoltest.

Maria Mento