Compra un’auto nuova e la paga in monetine: 66 sacchi per un valore di 17mila euro

Hanno impiegato due giorni e mezzo, i commessi di una concessionaria, per contare tutte le monetine portate da un uomo per acquistare la sua auto nuova

Si è presentato in una concessionaria di auto portando con sè 66 buste colme di monete. Ha lasciato titolare e dipendenti letteralmente a bocca aperta un uomo che ha pensato bene di pagare la somma residua di un veicolo appena acquistato esclusivamente con le monetine. L’episodio viene raccontato dai media cinesi poichè è avvenuto a Cangzhou, nella provincia di Hebei: secondo quanto riportato l’uomo d’affari ha acquistato un’auto nuova del valore di circa 25mila euro versando un anticipo di 8mila euro usando la carta e tornando poi in un secondo momento portando 66 buste all’interno delle quali erano presenti oltre 17mila euro in sole monetine.

Due giorni e mezzo per contare tutte le monete

L’uomo ha spiegato loro di volersi liberare una volta per tutte dell’enorme quantità di monetine lasciategli dai suoi clienti, dunque le ha messe insieme destinandole alla concessionaria per comprare la sua nuova automobile. Lasciando sgomenti i dipendenti che non hanno potuto fare altro che accettarle: i commessi hanno cosi dovuto iniziare a contarle per verificare che l’importo totale corrispondesse al saldo dovuto, come testimoniato peraltro da un video divenuto virale su Youtube. Per contarle tutte è dovuto intervenire l’intero staff e ci hanno impiegato ben due giorni e mezzo.