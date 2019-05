Cosa c’è stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di mercoledì 22 maggio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 22 maggio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì’ 22 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Duisburg, linea di sangue”: nella città di Duisburg in Germania, all’uscita di un ristorante, sei giovani calabresi vengono trucidati da una coppia di killer. La strage, di stampo ‘ndranghetista, ha un grosso impatto mediatico e la polizia tedesca chiede aiuto alle autorità italiane. Ad affiancare l’agente Block nelle indagini viene inviato, da Reggio Calabria, il commissario Battaglia: i due devono affrontare i rispettivi pregiudizi e fronteggiare una rete di intrecci criminali molto più grande di quello che pensano. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Shall we dance”, seguito dal tg della notte.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che manda in onda la prima puntata della nuova stagione di “Freedom-oltre il confine”, programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. A seguire, il film “Corda tesa”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”. Questa sera, la padrona di casa Barbara D’Urso accoglierà in studio Eliana Michelazzo che farà la sua confessione sul “caso Prati”. Subito dopo, va in onda una nuova puntata di “Matrix”.

Su Italia 1 va in onda il primo episodio della serie tv “Lethal weapon”: dopo la morte di sua moglie, Martin Riggs, inquieto ex-militare dei SEAL dalle tendenze suicide, viene trasferito al dipartimento di polizia di Los Angeles, dove fa coppia col più tranquillo Roger Murtaugh, reduce da un attacco cardiaco. I due, indagando su un presunto suicidio, risolvono un caso di omicidio e rapimento provocando danni ingenti alla città. In seconda serata, un episodio della serie tv “The brave”.

Su La 7 va in onda “Bersaglio mobile”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Skyline”: il fotografo Jarrod e la sua compagna Elaine (che gli rivela di essere incinta) hanno raggiunto Los Angeles per partecipare alla festa di compleanno del migliore amico di Jarrod, Terry. Il risveglio dopo i festeggiamenti non è dei migliori. Nel cielo della città si librano veicoli spaziali alieni che emanano un forte raggio luminoso azzurro che attrae irresistibilmente lo sguardo degli umani, provocando in loro mutazioni fisiche. Di lì a poco compariranno anche enormi astronavi pronte a risucchiare al loro interno chiunque si trovi a portata. Come fare a sfuggire a una morte, che sembra certa, mentre i soccorsi non arrivano o risultano impotenti?

Stasera in TV, mercoledì 22 maggio 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Duisburg – Linea di sangue (film)

23:25 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Shall We Dance? (film)

23:30 Tg 2 Dossier

Rai 3

21:30 Chi l’ha visto?

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Freedom – Oltre il confine

0:02 Corda tesa (film)

Canale 5

21:20 Live non è la D’Urso

23:35 Matrix

Italia 1

21:25 Lethal Weapon (serie tv)

22:10 Lethal Weapon (serie tv)

23:00 Lethal Weapon (serie tv)

23:50 The Brave (serie tv)

0:40 The Brave (serie tv)

La 7

21:15 Bersaglio mobile

0:50 Tg La7

Tv8

21:35 The Amazing Spider-Man (film)

0:05 Kick-Ass (film)

Iris

21:00 Psycho (film)

23:13 Scuola di cult

Cielo

21:15 Skyline (film)

23:00 La donna lupo (film)

Maria Rita Gagliardi