Eliana Michelazzo soccorsa nella notte, Federica Benincà: “Eliana piangeva perchè non poteva avere figli da Simone Coppi”mone Coppi”

Sul proprio profilo Instagram, Selvaggia Roma, ex protagonista di “Temptation Island”, racconta di aver soccorso, questa notte, l’amica Eliana Michelazzo, ormai ex agente di Pamela Prati.

Attraverso alcune storie postate su Instagram, Selvaggia Roma, ex protagonista di “Temptation Island” insieme all’ex fidanzato Francesco Chiofalo, ha raccontato di aver soccorso, questa notte, Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati che questa notte ha avuto un malore. Ecco cosa ha raccontato:

“Ragazzi grazie, davvero grazie. Mi sono ritrovata a soccorrere un’amica nel cuore della notte con il mio compagno. E non si può immaginare il dolore, nel vedere un’amica in condizioni davvero critiche. Ti distrugge sapere di non poter contare su nessuno. La sensazione di non aver la terra sotto i piedi, di non sapere più come reagire o ragionare. Sarà un tragitto lungo per Eli. Ma l’importante è che riesca a stare bene psicologicamente e che riesca a dissociarsi da quella vita che pensava fosse reale, per una grande mancanza di affetto”.

La testimonianza di Federica Benincà a “Mattino Cinque”

Questa mattina, ospite a “Mattino Cinque”, l’influencer Federica Benincà ha rilasciato alcune clamorose dichiarazioni sul “caso Prati”. Parlando della presunta aggressione con l’acido:

“Si parlava dell’aggressione tra sabato e domenica notte. Lei cita Mark Caltagirone. Perché questa vicenda ha debilitato anche lui. Sono 4 pagine di denuncia. E’ citata anche Pamela Perricciolo. Loro erano assieme”.

Federica, che lasciato da dieci giorni l’agenzia di Eliana e Pamela Perricciolo, ha fatto delle indagini su Rebecca e Sebastian, i presunti figli di Mark Caltagirone:

“La bambina sarebbe la figlia di un avvocato di Cagliari. Il bambino, sembrerebbe, il nipote di una delle due. Lo riportano i siti”

Infine, la Benincà ha parlato di un episodio avvenuto ieri:

“Ieri mi chiama Pamela Perricciolo, dicendomi che Eliana l’ha lasciata con 36 euro sul conto, che c’erano due agenzie di cui non era a conoscenza. Lei siccome era una lavoratrice con partita Iva, avanza un sacco di soldi da Eliana. Il gossip è superato. Qui si parla di un bambino malato usato per non pagare i fornitori. Io ho visto Eliana che piangeva perché non riusciva ad avere figli dal marito Simone Coppi che non esiste. Non l’ho mai visto. Mi diceva che era un giudice antimafia e viaggiava con la scorte. Eliana ha due telefoni. In uno, nel salvaschermo, c’era la sua foto. Questa vicenda potrebbe rientrare nel teatro dell’assurdo”.

Questa sera, Eliana Michelazzo sarà ospite a “Live Non è La D’Urso”, per fare la sua confessione, sul “caso Prati”. Ne sentiremo delle belle!

Maria Rita Gagliardi