Francesca De Andrè contro Giorgio: “Non riuscirei mai a perdonarlo” – VIDEO

Francesca De Andrè torna a parlare di Giorgio, la gieffina non pensa che lo perdonerà mai

Francesca De Andrè ha da poco scoperto di essere stata tradita dall’ormai ex fidanzato Giorgio, sta attraversando un momento davvero difficile al Grande Fratello 16.

Poche ore fa mentre chiacchierava con Chicco Nalli ha detto che non potrebbe mai perdonare il tradimento di Giorgio, può provare a capire la situazione ma non può giustificare il suo comportamento.

Il gieffino le ha chiesto se è ancora innamorata dell’ex fidanzato. Lei ha risposto: “Io amo la persona con cui sono stata, voglio capire perché è arrivato a questo punto e cos’è successo veramente”.

Ora che è single in molti continuano a consigliarle di dare un’opportunità a Gennaro Lillio, tra loro l’intesa è stata chiara sin dall’inizio nella casa più spiata d’Italia.

La De Andrè, però, non è ancora pronta per una nuova frequentazione. Lei stessa a Chicco ha detto: “Il mio cuore è occupato, non mi posso buttare su di lui perché gli farei dal male, non riuscirei a farlo neanche per ripicca”.

Sara Fonte