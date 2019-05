Un boato, la terra trema ed la notte s’illumina, le impressionanti immagini di un meteorite – VIDEO

Un meteorite ha illuminato a giorno i cieli di Alice Springs (Australia) durante la scorsa notte. Le immagini del fenomeno naturale sono impressionanti.

In Australia in questi giorni gli abitanti sono stati testimoni di fenomeni naturali inquietanti. Dopo la violenta tormenta di polvere e sabbia che ha coperto il cielo di una cittadina oscurandolo lo scorso 7 maggio, ieri notte gli abitanti di Alice Springs si sono ritrovati di fronte ad una palla di fuoco che ha illuminato a giorno, per pochi istanti, il cielo notturno.

I residenti hanno raccontato più o meno gli stessi dettagli: hanno avvertito un forte boato e i vetri delle case hanno cominciato a tremare. Quelli che sono usciti a vedere cosa stesse succedendo o che si trovavano fuori da casa hanno visto una palla di fuoco scendere verso di loro, poi un bagliore accecante che illuminava il cielo. Sembrava che il meteorite stesse precipitando sopra le loro teste, ma pochi istanti dopo tutto è tornato normale.

Meteorite illumina il cielo: le immagini sono inquietanti

Quella che si è palesata di fronte agli occhi increduli degli australiani era una scena da giudizio universale, e sarebbe rimasta semplice materiale per una storia del terrore se alcune telecamere locali non avessero ripreso il fenomeno dandone prova tangibile. Stando a quanto dichiarato dagli esperti dell’osservatorio astronomico di Perth, quello che alla mezzanotte di ieri ha messo paura agli australiani era sicuramente un meteorite.

Non è chiaro, però, se il corpo celeste si sia infranto contro l’atmosfera disgregandosi o si sia semplicemente frazionato arrivando in pezzi fino al suolo. Se così fosse, gli astronomi spiegano che, in base alla traiettoria, alcune parti del meteorite potrebbero essere ritrovate a 100 chilometri dalla città di York, in una zona disabitata.