Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Maggio 2019: Toro, favorito in amore, i Vergine devono agire con prudenza

Mercoledì 22 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In questo periodo non solo è utile rimettersi in gioco ma hai tutte le capacità, potenzialità, migliori per fare delle scelte che nel passato non avresti mai fatto. Persino ripartire da zero, riprendere un discorso interrotto anni fa. Sappiamo che l’Ariete è un segno molto orgoglioso e a volte non è opportunista. Questo certamente è lodevole, però nella vita essere un pochino più malleabili può essere d’aiuto. Si rischia, infatti, quando si è troppo determinati, forti, di chiudere delle partite senza speranza e poi sappiamo- insomma- che nessuno è imbattibile. Dopo parecchi mesi, settimane, in ci sei stato messo da parte adesso puoi vincere una piccola sfida. Certo, l’anno migliore è il prossimo perché non avremo più Saturno contrario, però tutte le esperienze che partono ora, anche in amore, sono riabilitative e soprattutto se hai fatto degli errori adesso non vuoi più ripeterli;

Toro. L’amore è sempre molto importante per il Toro e parlo di amore in genere, per i figli, per la casa, per il partner (ovviamente) ma anche per il proprio lavoro. Un Toro che ha passione nel lavoro può veramente dedicare la propria vita a un ideale e poi tu sei uno che combatte, per gli ideali. Ora torna una grande voglia di mettersi in gioco e tutte le scelte che fai da qui alla fine dell’anno non possono essere importanti. Ottimo oroscopo per chi vuole trovare l’amore, convivere, sposarsi. Sentimenti premiati;

Gemelli. Ricordo a tutte le persone sole che questo resta un momento importante per rinverdire un sentimento. Perché parlo un po’ di più dei sentimenti e non del lavoro? Innanzitutto, perché il lavoro è sottoposto a crisi da tempo e addirittura molti Gemelli stanno salvando il salvabile, anche grazie a delle piccole astuzie o magari semplicemente rivolgendosi a persone di legge o che ne sanno di più, e poi perché l’amore è importante proprio nei momenti in cui non c’è grande vitalità perché avere al fianco una persona carina, che ti sostiene, che ti sorregge è utile. Anche quelli più fortunati, che hanno un lavoro che non ha subito contraccolpi, comunque hanno dovuto affrontare un problema fisico e quindi sono stati assenti per un po’, oppure proprio un problema di percorso nel senso che c’è stato un incidente, un fastidio ce ha creato delle problematiche. Non isolarti, pensa ai sentimenti;

Cancro. Il Cancro certamente è molto confuso. Ho spiegato anche ieri che quelli che hanno cambiato l’amore dagli inizi dell’anno forse non sono neanche così contenti di averlo fatto, e chi ha una storia da anni ha tentato anche di evadere. I tradimenti non pagano, ma spesso, soprattutto per gli uomini del Cancro, sono una sorta di rivalsa, di dispetto, rivolto nei confronti di persone che non sono state particolarmente attente. Però bisogna capire che tu ogni tanto cambi idea, umore, anche senza preavviso, e quindi è un po’ difficile capire quello che pensi, quello che desideri. Questa giornata è un po’ stralunata.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve credere in ciò che fa, il che non è molto difficile perché un Leone convinto di ciò che desidera è sempre difficile da battere. Però in questi giorni potresti avere delle persone attorno che tentano di farti inciampare. Sarà anche che in questo periodo conta molto di più il lavoro dell’amore, fatto sta che potresti anche mettere sotto torchio una persona che ti deve dare delle risposte. È un periodo più sincero. In amore le prossime giornate sono meno intense, però chi ha una storia difficile dovrà stare più attento;

Vergine. La Vergine è tornata a essere conflittuale e forse anche non proprio chiara nei suoi intenti. Perché? Perché hai scoperto che fare tutto quello che desideri non è possibile e che- soprattutto- la sincerità non premia, quindi meglio agire con più circospezione e parlare solo se necessario. I più forti, quelli che hanno un rapporto solido in amore, potranno fare qualcosa di più entro i prossimi mesi. Questo oroscopo è un po’ ambiguo per chi, ad esempio, ha vissuto una separazione e ora, pur avendo un nuovo amore (magari ha anche intenzione di sposarsi, convivere), ha sempre un/un’ex alle calcagna che cerca di mettere un po’ di benzina sul fuoco. Prudenza;

Bilancia. Il tema della casa è dominante e allora, se non riguarda la tua vita, riguarda la vita di una persona cara, quindi spese per un’abitazione. Probabile che ci sia una persona che prima viveva in un posto e adesso torna a tuo carico o che tu debba farti carico di spese maggiori. Proprio l’abitazione è il punto nevralgico, anche per i più giovani che vogliono andare per conto proprio. Ma in questo periodo non è tutto così facile e sul lavoro ti senti messo in secondo piano. Chi ha qualche soldino potrebbe anche pensare di spenderlo per trovare un posto dove isolarsi, lontano da tutto e da tutti;

Scorpione. Lo Scorpione ha qualche difficoltà nei rapporti di lavoro e, ovviamente, anche in amore. Chiaro che conta molto il passato, conta anche la persona che sta al tuo fianco, quindi si parla di indifferenza (nella migliore delle ipotesi), di polemica nella peggiore. La giornata di domenica sarà la più interessante della settimana per le relazioni, però nei prossimi giorni, soprattutto fino alla fine del mese, è probabile che tu metta al bando un sentimento o che debba verificarne la tenuta, oppure- se c’è una nuova storia- che nessuno dei due faccia un passo avanti. Ci si studia un po’ troppo.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. È chiaro che sei sempre arrabbiato: non arrivano le risposte. Tu che sei quello del cotto e mangiato, quello che non vuole riflettere troppo sulle cose, quando ti va di fare un qualcosa lo proponi e disponi tutto di conseguenza, inevitabilmente ora sei stanco perché tutti perdono tempo. Qualcosa sta cambiando, quindi una collaborazione non è più la stessa, e molto si decide proprio in questi giorni. Chissà che tu non abbia avuto proprio una risposta o la stia per avere. Tra oggi e domani alcuni nodi si sciolgono e probabilmente dovrai fare buon viso a cattivo gioco;

Capricorno. Quelli che hanno la fortuna di avere una grande persona al proprio fianco, non solo adesso confermano un amore ma entro l’estate possono decidere di vivere una grande relazione. Quelli che sono soli o separati da poco possono tentare, in questa seconda parte di Maggio, di recuperare un rapporto. La cosa bella è che anche se sei single ora sei più forte: insomma, hai digerito un rospo. Se c’è stato un problema tra fine Aprile e inizi di Maggio adesso pesa meno. I viaggi portano fortuna;

Acquario. L’Acquario deve tenere testa a molte contraddizioni. Che sia uno spirito libero lo sappiamo tutti e questa voglia di libertà torna prepotente, al punto che potresti anche chiederti se gli sforzi degli ultimi due o tre anni sono stati giusti e se non stai inseguendo una chimera. Soprattutto chi ha iniziato un lavoro negli ultimi anni adesso si pone a un bivio e pensa che, tutto sommato, è più la fatica che il guadagno. In amore ci sono diverse perplessità. Ancor di più se ultimamente hai parlato solo di lavoro o hai riversato qualche tensione, anche involontariamente, sul partner;

Pesci. Sono giornate un po’ conflittuali. Ti senti fuori gioco anche se non così. Questo senso di rassegnazione che ogni tanto colpisce il segno dei Pesci, che confina con quel melodramma che ogni tanto questo segno vive nella propria vita, deve essere allontanato. Venerdì e sabato saranno giornate più facili, ma fino ad allora consiglio un po’ di pazienza in tutto. Nei rapporti con il Leone e con lo Scorpione ci vuole un po’ di calma. Molti ti danno del filo da torcere e in questo periodo sei tornato a essere un po’ più sospettoso. Le nuove storie sono importanti. Avresti bisogno di una persona forte al tuo fianco, razionale ma anche molto passionale. Quindi sono un po’ in crisi o da rivedere i rapporti con la Vergine e anche con il segno dei Gemelli, mentre una persona Leone o Capricorno potrebbe darti qualcosa in più. Non sottovalutare i nuovi incontri. Il segno del Toro spesso è di riferimento nella tua vita, anche a livello di famiglia;

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento