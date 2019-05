Uomini e Donne, Raffaella Mennoia svela alcune news sulle scelte – VIDEO

Le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta, ecco cosa ha detto Raffaella Mennoia

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne si è lasciata sfuggire alcune news sulle scelte.

A breve Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia faranno la loro scelta al Trono Classico di Uomini e Donne. Per loro niente castello, le scelte avverranno nella maniera tradizionale, in studio con le famose poltrone rosse.

Ma c’è di più, la Mennoia ha svelato che le scelte si svolgeranno in diretta come succedeva i primi anni. Sul suo profilo Instagram ai tantissimi fan della trasmissione ha detto: “Adesso è ufficiale, le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta, come ai bei vecchi tempi. Quindi, no spoiler, ve le vedete direttamente in diretta. I giorni? Non si sanno i giorni. Vi posso solo dire che sarà tutto in diretta”.

Sara Fonte