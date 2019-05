Al Bano: “Adesso con Romina c’è grande rispetto”

A “Un giorno da pecora”, Al Bano Carrisi torna a parlare del rapporto che, attualmente, lo lega alla ex moglie Romina Power.

Ospite a “Un giorno da pecora”, programma radiofonico condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro su Rai Radio1, Al Bano Carrisi è tornato a parlare del rapporto che, attualmente, lo lega alla ex moglie Romina Power con la quale, fino a qualche anno fa, è stato protagonista di una guerra mediatica, in seguito alla separazione. Ecco cosa ha detto il cantante:

“Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio. Ora ha vinto il sostantivo rispetto, siamo nella fase del grande rispetto: quando un uomo e una donna diventano padre e madre non devono mai sgarrare”.

Al Bano: “In vita mia, mi sono ubriacato tre volte”

Parlando di aneddoti di vita vissuta, il cantante ha raccontato di essersi ubriacato tre volte in vita sua:

“E’ successo tre volte in tutto. La prima a 15 anni, era Carnevale e mi misero del sale nel bicchiere. Poi successe una seconda volta a Londra, a casa di un discografico, che mi fece provare tanti tipi di vini e di grappe. Finché si camminava all’aperto andava bene. Appena arrivato in hotel la camera ha iniziato a girare”.

La terza:

“Era a Pasquetta, nel 1984, ero con un amico e mia madre. Volevo far ubriacare questo mio amico, che non pensavo fosse un esperto di vini. Ma il risultato fu che io mi sono ubriacato e lui no. Onestamente non sono per bere tanti alcolici, ne bevo uno ogni tanto. Magari un bicchiere di buon vino si, ma altrimenti non mi piace molto”.

Maria Rita Gagliardi