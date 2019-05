Spunta un audio del candidato sindaco leghista di Casalgrande: “Spariamo in testa ai comunisti”

Il candidato leghista di Casalgrande, Villiam Rinaldi, intercettato con audio compromettenti e violenti contro la sinistra. Rinaldi è candidato alle prossime elezioni comunali del comune in provincia di Reggio Emilia.

Sarebbero da attribuire a Villiam Rinaldi gli scioccanti audio contro l’opposizione politica pubblicati dal sito ’24 Emilia’. Rinaldi è il candidato sindaco leghista di Casalgrande, comune di circa 20.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia. Questi alcuni estratti degli audio che stanno destando scalpore: “Sono quasi convinto di una cosa, che per togliere la sinistra bisogna che prendiamo in mano le armi, e io ne ho tante. Gli spariamo un colpo in fronte a testa; per accoppare i comunisti e toglierli dalla faccia della terra bisogna sparare a tutti”.

Villiam Rinaldi si difende: “Quelle parole non sono mie”

Il candidato sindaco della Lega ha espresso amarezza per queste dichiarazioni a lui attribuite, dichiarando che si difenderà in sede legale: “Quelle parole non sono mie, non ho mai detto una frase del genere. Domani vado dal mio avvocato e valuto se fare querela”.

Il sito d’informazione online ’24 Emilia’, che ha pubblicato questi estratti audio del sessantenne candidato sindaco di Casalgrande, ha precisato che l’audio proviene da “una delle tante chat dedicate a gruppi politici più o meno trasversali”. Secondo il sito d’informazione, l’interlocutore di Rinaldi sarebbe il segretario della Lega a Scandiano, Davide Beltrami.