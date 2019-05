Caso Prati, Pamela Perricciolo ricoverata per abuso di farmaci

Pamela Perricciolo, ex socia di Eliana Michelazzo ed ex agente di Pamela Prati, è stata ricoverata per abuso di farmaci.

Non c’è fine al “Prati gate”. In seguito alla confessione di Eliana Michelazzo, fatta ieri sera a “Live Non è La D’Urso” (ve ne abbiamo parlato qui), Pamela Perricciolo, ex socia di Eliana ed ex agente di Pamela Prati, è stata ricoverata per abuso di farmaci. Lo riferisce, come al solito, “Dagospia”, noto sito che sta facendo una vera e propria inchiesta sul matrimonio della Prati con Mark Caltagirone.

Secondo il sito di Roberto D’Agostino, ieri notte è intervenuta un’ambulanza nella residenza romana della Perricciolo e la donna è stata trasportata in ospedale. Secondo quanto risulta a “Fanpage”, altro sito che, in queste settimane ha fornito ricostruzioni dettagliate su “caso Prati”, l’ambulanza sarebbe stata allertata nella notte tra il 22 e il 23 maggio, subito dopo l’intervista della Michelazzo dalla D’Urso. Ecco cosa si legge su “Fanpage”:

“Pamela Perricciolo è ricoverata al policlinico Gemelli di Roma per abuso di farmaci. Ieri notte è intervenuta un’ambulanza nella sua abitazione romana e la donna è stata trasportata in ospedale. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, l’ambulanza sarebbe stata allertata nella notte tra il 22 e il 23 maggio, a poche ore dalla clamorosa confessione resa da Eliana Michelazzo a Live – Non è la D’Urso. Ad accorrere al capezzale della donna ci sarebbe proprio Eliana che, poche ore prima, aveva annunciato in tv di averla denunciata ritenendola colpevole di avere montato la storia del finto matrimonio, portata avanti, secondo quanto dichiara la Michelazzo, per 10 anni”.

Pamela Prati di nuovo a “Verissimo”

Intanto, questo pomeriggio, Pamela Prati registrerà una nuova intervista a “Verissimo”, durante la quale farà alcune clamorose dichiarazioni. Vi terremo aggiornati.

Maria Rita Gagliardi