Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 23 maggio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 23 maggio 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione in prima e seconda serata di giovedì 23 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone “La piramide di fango”, episodio in replica de “Il Commissario Montalbano”: è notte fonda e piove a dirotto. Un uomo, in mutande e canottiera, gravemente ferito, sanguinante, corre disperatamente su una bicicletta, fino a entrare in un cantiere che ormai è tutto un pantano. Con le ultime forze che gli restano, va a infilarsi in una grossa tubatura della condotta idrica in costruzione. È là che viene trovato cadavere, la mattina seguente. È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco. Montalbano capisce che quell’uomo deve essere stato sorpreso nella notte, mentre dormiva; l’assassino gli ha sparato, lui ha cercato di fuggire con la bicicletta, si è nascosto in quella tubatura, ma la ferita era troppo grave ed è morto. Quindi doveva vivere nelle vicinanze del cantiere. Il commissario riesce dunque a trovare la sua abitazione e a identificarlo: si tratta del trentacinquenne Gerlando Nicotra, contabile della stessa impresa edile di quel cantiere dove è morto; viveva con la bellissima moglie tedesca, Inge. È un caso assai complesso, e strano, il commissario se ne rende subito conto. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Passengers”: un veicolo spaziale con a bordo migliaia di persone in viaggio verso un pianeta distante che funge da colonia viene colpito da un malfunzionamento di una delle sue camere del sonno. Come risultato, Jim e Aurora si risvegliano con novant’anni d’anticipo rispetto al prestabilito. Mentre vivono la loro esistenza a bordo del veicolo, i due si innamorano e non sono capaci di negare l’attrazione che li lega fino a quando non scoprono che la navicella e’ in grave pericolo. Con la vita di oltre 5000 passeggeri in gioco, Jim e Aurora dovranno adoperarsi per salvare tutti. A seguire, una nuova puntata di “Stracult live show”.

Su Rai 3 va in onda il film “Fai bei sogni”: il film è tratto dal romanzo di Massimo Gramellini, che porta il titolo del film, il regista piacentino, Bellocchio, ne ha esaltato i temi a lui più vicini, mescolando le varie età della vita, dall’infanzia, all’età adolescenziale dell’amore e della solitudine, fino alla maturità con il doloroso incontro col mondo reale, con una continua ricerca della pacificazione interiore, dove il protagonista vive passioni ed emozioni passando dall’accoglienza all’allontanamento, dal fascino, alla paura. Subito dopo, appuntamento con “Tg3-Linea Notte”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “The Baytown Outlaws”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del game show “All together now”, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. In seconda serata, va in onda il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “King Arthur-Il potere della spada”: quando il padre del piccolo Artù viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all’oscuro delle proprie origini, Artù e’ costretto a sopravvivere nei bassifondi della propria citta’ fin quando la mitica spada…A seguire, va in onda il film “Tremors 5: Bloodlines”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Iris il film “La ricerca della felicità”: tratto dalla storia vera di Chris Gardner, che grazie al suo duro lavoro è riuscito ad uscire dalla miseria e avere una vita agiata per sè e suo figlio.

Stasera in TV, giovedì 23 maggio 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Il commissario Montalbano: La piramide di fango (film)

23:40 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Passengers (film)

23:20 Stracult Live Show

Rai 3

21:30 Fai bei sogni (film)

23:45 Rai Pipol

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:32 The Baytown Outlaws (film)

Canale 5

21:20 All together now

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:25 King Arthur (film)

0:40 Tremors 5: Bloodlines (film)

La 7

21:15 PiazzaPulita

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 Mia moglie per finta (film)

23:40 Amici di letto (film)

Iris

21:00 La ricerca della felicità (film)

23:28 Green Zone (film)

Cielo

21:20 True Justice Stagione 1 Episodio 2 (serie tv)

23:00 Porno Valley Stagione 1 Episodio 3 (serie tv)

23:35 Porno Valley Stagione 1 Episodio 4 (serie tv)

Maria Rita Gagliardi