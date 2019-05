Elezioni europee, Matteo Salvini alla carica: “Rimpasto di Governo? Non chiederò poltrone”

Ventilata la possibilità di un rimpasto di Governo in Italia dopo le Elezioni europee, ecco le dichiarazioni di Matteo Salvini su ciò che potrà essere

L’Italia rischia di subire un rimpasto di Governo a causa dei risultati delle Elezioni europee dell’ormai imminente election day del 26 Maggio 2019? La possibilità esiste e Matteo Salvini potrebbe esserne una delle figure chiave. Intervistato su “Radio Anch’io”, il Ministro dell’Interno ha dichiarato che qualora la Lega dovesse risultare il primo partito in Italia e in Europa non ci sarà la caccia alle poltrone. Un fatto è certo: una delle priorità del Carroccio sarà quella di far introdurre la flat tax.

Rimpasto di Governo dopo le Elezioni europee? Matteo Salvini promette di rispettare il contratto

Il risultato delle Elezioni europee porterà a un rimpasto di Governo in Italia? Matteo Salvini ha promesso di non mostrare attaccamento alle poltrone nel caso in cui la Lega si trovi a raccogliere un trionfo. Il Ministro ha promesso anche di impegnarsi per raggiungere gli obiettivi, messi nero su bianco, nel contratto di Governo, e cioè ridurre le tasse per permettere al Paese di recuperare. Altri obiettivi quello di far approvare la flat tax e quello di abolire l’abuso d’ufficio. “Bisogna togliere burocrazia, togliere vincoli, fare, liberare – ha detto, tra le altre cose, un Matteo Salvini carico ai microfoni di “Radio Anch’io”– Se per paura che qualcuno rubi blocchiamo tutto e allora mettiamo il cartello ‘affittasi’ ai confini dell’Italia e ci offriamo alla prima multinazionale cinese che arriva. Se uno ruba e lo becco, lo metto in galera e se ruba da pubblico ufficiale si prende il doppio della pena ma non possiamo per presunzione di colpevolezza bloccare tutto“.

Rimpasto di Governo dopo le Elezioni europee? Cosa rischia il M5S

Matteo Salvini, insomma, potrebbe essere l’ago della bilancia da seguire per approdare a una nuova maggioranza in Italia. In sostanza, i risultati delle Elezioni europei potrebbero penalizzare i grillini e in molti si auspicano di vedere qualcosa cambiare. Cosa potrebbe succedere? Ad esempio, una clamorosa uscita del M5S dalla maggioranza di Governo? Intervenuta nel corso di una delle puntata del programma televisivo Mattino Cinque, Giorgia Meloni ha ribadito il concetto di “nuova maggioranza” di cui aveva già parlato la scorsa domenica scorsa in quel di Napoli: “Confido nella capacità di Salvini di ascoltare il popolo. Se il popolo chiede il M5S fuori dal governo, sono sicura che Salvini ascolterà“, ha detto la leader di Fratelli d’Italia.

Maria Mento