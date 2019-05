Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno avuto una relazione? – VIDEO

Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo sono lesbiche? Le due hanno davvero avuto una storia d’amore in passato?

Si torna a parlare di Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati. Stanca di mentire la Michelazzo ha deciso di svelare tutta la verità su Mark Caltagirone e Simone Coppi.

Ieri a Live – Non è la D’Urso ha detto di essere stata fidanzata e sposata per dieci anni con un uomo che non esiste. Ancora una volta si è definita vittima del sistema, in molti però non le credono.

Poche ore fa Dagospia ha lanciato un nuovo scoop su Eliana e Pamela Perricciolo, stando a quanto rivelato da Giuseppe Candela le due hanno avuto una relazione sentimentale in passato.

Sembra proprio che le due abbiano inventato l’esistenza di Simone Coppi proprio per nascondere il fatto che fossero lesbiche.

Quale sarà la verità? Non ci resta che attendere per scoprire come stanno davvero le cose.

Sara Fonte

