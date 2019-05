Guardiola alla Juventus con un compenso di 24 milioni l’anno: l’accordo – VIDEO

Guardiola è il nuovo allenatore della Juventus?

Sembra proprio che la Juventus e Pep Guardiola abbiano raggiunto un accordo, sarà lui il nuovo allenatore della squadra bianconera per i prossimi quattro anni.

La notizia non è ancora ufficiale, questa mattina l’Agi ha però comunicato: “La Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Secondo quanto apprende l’AGI, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l’Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi.”

La Juventus non ha ancora confermato o smentito il presunto accordo con Guardiola, ha però fatto sapere che i tour sono stati sospesi a causa di un importante evento commerciale.

Intanto, fino a pochi giorni fa l’allenatore aveva smentito la possibilità di diventare il nuovo allenatore della Juve, a detta sua si trova bene con il Manchester City.

Sara Fonte