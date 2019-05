“Migranti lasciati annegare in mare”: l’allarme di Sea Watch riguardante 80 persone

Sul proprio profilo Twitter l’Ong Sea Watch ha lanciato un allarme, avvertendo che ci sono 80 migranti che rischiano di annegare e una nave della Marina, lì vicino, non starebbe intervenendo.

In questi istanti ci sarebbe un gommone pieno di migranti, 80 persone, che rischia di affondare nel Mar Mediterraneo. A diffondere la notizia è stata l’Ong Sea Watch sul proprio profilo Twitter. La notizia che l’associazione non governativa vuole fare arrivare, però, è un’altra. Sul tweet infatti si legge: “La nave P492 Bettica della Marina militare italiana si trova vicino a un gommone in pericolo con circa 80 persone a bordo, ma non interviene”.

Sea Watch aggiunge che la notizia che gli è giunta da uno degli aerei a sua disposizione, utilizzato per pattugliare il mare e scorgere eventuali emergenze: “Il nostro aereo ha inviato un messaggio di Mayday Relay e ha confermato l’avvistamento di persone aggrappate a un tubolare sgonfio”. Al momento non ci sono conferme da parte della Marina o del governo di quanto affermato dalla Sea Watch, bisogna attendere ancora per capire se la situazione è davvero quella descritta e quali saranno le evoluzioni.