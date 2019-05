Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Maggio 2019: riflessione sentimentale per il Leone, l’Acquario deve evitare colpi di testa

Giovedì 23 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È inutile nascondere il fatto che ogni giorno sei messo alla prova. È come se ogni giorno dovessi dimostrare quello che vali, e allora finché uno ha 20-30 anni può anche starci, ma immagino le persone che hanno qualche anno in più come sono non deluse ma arrabbiate. È un’arrabbiatura che si trasforma spesso in volontà di rivalsa, quindi alla fine non che l’Ariete sta col muso lungo tutto il giorno, però dà un po’ fastidio dover di nuovo lottare per evidenziare quello che tutti dovrebbero conoscere, sapere di te. È l’effetto di un Saturno dissonante che però non è che è una novità perché già dall’anno scorso provoca questo genere di sentimenti. E allora, tu sei perfettamente all’altezza di fare delle cose però è probabile che debba ripartire da zero, e questo un pochino vale soprattutto per il lavoro, per le relazioni di tutti i giorni, mentre dal punto di vista sentimentale l’Ariete è un pochino più protetto, quindi se vuoi fare delle proposte d’amore, farti avanti, non è un periodo sbagliato;

Toro. Il Toro ha una grande voglia di rivoluzionare la propria vita. Ora, le rivoluzioni del Toro possono capitare per due motivi: o perché succede qualcosa di imprevisto, che ti costringe a cambiare vita, oppure perché si ha un gran coraggio di cambiare. La seconda ipotesi meno valida perché, di solito, il Toro non cambia le cose, a meno che non ci sia proprio la necessità di fare cose nuove; e quindi qui alterniamo momenti di grande forza ad altri di grande stress. Però che qualcosa sia cambiato o stia cambiando è sotto gli occhi di tutti, in particolare dagli inizi dell’anno, e devi accorgerti che anche tu non sei più la stessa persona di prima. Venerdì e sabato saranno giornate in cui potrebbe tornare qualche polemica in amore o in famiglia, ma solo perché sei anche carico di responsabilità;

Gemelli. I Gemelli, dall’inizio dell’anno, vogliono risolvere contenziosi, questioni legali, e poi a molti sta capitando di consultare proprio uno specialista, che sia un notaio, un avvocato, uno persona che ne capisce di più, ogni giorno perché se ci sono delle mosse da intraprendere bisogna essere certi di ciò che si fa. Quindi per quanto riguarda i lunghi percorsi, i lunghi dibattiti, le cause, ancora è tutto avvolto nella nebbia. Consiglio a chi è solo di guardarsi attorno ma ricordo anche che l’amore è molto passionale e Giugno sarà un mese di grande forza;

Cancro. Il Cancro non deve esagerare nelle critiche. Quando abbiamo un Saturno contrario, e il segno del Cancro lo ha dall’anno scorso, bisogna parlare sollo se strettamente necessario e tu hai notato che tutte le cose che hai fatto dall’anno scorso sono andate un po’ a rallentatore. Persino se hai cambiato mansione, ruolo, lavoro, adesso potresti essere contento da una parte ma anche un po’ affaticato dall’altra. Vorresti trovare un posto più tranquillo dove stare. Per molti nati sotto il segno del Cancro, un po’ come è accaduto alla Bilancia, è il problema ambiente che non va. Probabile che tu voglia lavorare con altre persone attorno. Un cambiamento, un’idea.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sappiamo che sei sempre molto esigente, prima di tutto nei confronti di te stesso e a maggior ragione nei confronti degli altri, quindi adesso non ti accontenti di una persona qualunque al tuo fianco. Tu vuoi avere una persona che vale. I più volenterosi avranno grande successo e tra l’altro, entro l’estate, lavoreranno a un nuovo progetto. Questo è un momento in cui si possono anche lasciare delle ambizioni inutili, ciò se ci sono delle situazioni che non vale la pena di portare avanti meglio abbandonarle. E questo potrebbe essere anche un po’ vero in amore, quindi non dico che la seconda parte di questo mese sia più problematica per tutti, però molti si chiederanno qual è la loro strada, la strada da seguire a livello di passione;

Vergine. Settimana un po’ particolare, questa. Già la settimana scorsa ci sono state delle tensioni. Lunedì e martedì sono state giornate pesanti anche per delle piccole cose che accadono e che ti fanno perdere tempo, no? L’automobile che non funziona, che so, il computer che non tutti i tasti a posto, qualche piccolo fastidio fisico, insomma ne potrei dire tante. Ma il peggio è passato. È probabile che tu debba affrontare un cambiamento di rotta e in questi giorni sei un po’ sulle spine. Sappiate però che tutta l’estate produce un affetto davvero galvanizzante per il tuo segno zodiacale, quindi questo è un periodo buono per i matrimoni, per le nascite, per mettere a posto tante cose, anche dopo una separazione;

Bilancia. La Bilancia vive giornate un po’ fiacche. Tu che sei stato, di recente, molto combattivo, adesso sei diventato un po’ fatalista perché hai deciso che tutto sommato non vuoi arrabbiarti ogni giorno per delle situazioni che tra l’altro non puoi muovere, smuovere, come tu vorresti. Siamo a un giovedì che andrebbe vissuto con molta attenzione proprio per evitare ancora complicazioni. Si viaggia verso una soluzione, se ci sono stati problemi nelle ultime due settimane in amore. Chiaro che le coppie molto in crisi on recuperano, ma altre potranno trovare un accordo. Qui il vero problema potrebbero incontrarlo le persone che sono separate da tempo perché bisogna rivedere alcune questioni relative proprio ai soldi, se ci sono di mezzo i figli, in merito a situazioni ulteriori, novità che sono nate di recente;

Scorpione. Lo Scorpione ha bisogno di vivere i sentimenti in maniera molto passionale ma in questo periodo qualcosa non va. Se fai paragoni con il passato comunque confronti sempre quello che vivi con ciò che è stato e rischi di sbagliare, e ora senti sempre qualche piccola agitazione addosso. Ricordo che questo è un anno di trasformazione, non sempre desiderata ma comunque da affrontare con coraggio, però ci sono alcuni che hanno anche le mani legate. Quindi, tu vorresti fare qualcosa di nuovo ma ancora non si sa dove, come, quando. Forse sai solo con chi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ultimamente non sto parlando dell’amore perché sembra che tu sia molto preso da tutto il resto. Questo è un anno che libera da molte tensioni negative e lo ripeto sempre: è difficile che un Sagittario si ritrovi a non fare delle cose importanti. Magari alcuni percorsi saranno tagliati, però poi si recupera tutto. Io non escludo che ci sia la necessità di chiedere un aiuto o un consiglio a una persona che ne sa un po’ più di te, soprattutto se devi muoverti nel lavoro. In amore, le storie nate nelle ultime due settimane sono molto interessanti;

Capricorno. Il Capricorno ritrova una grande capacità, anche quella di ammettere un errore del passato, soprattutto se c’è stato un trauma a livello sentimentale, se c’è stata una separazione. Non è sempre colpa tua, ovviamente, però adesso tu- che sei un grande filosofo e ragionatore- potresti anche pensare che non è il caso di star lì a vedere di chi è la colpa. L’importante è andare avanti e stare bene, quindi molti Capricorno archiviano dei momenti difficili della loro vita con la volontà di emergere e costruire e questo sarà possibile perché ricordo che c’è un grande appuntamento col destino alla fine dell’anno, quando Giove e Saturno si incontreranno nel tuo segno; quindi alcuni progetti che valuti adesso, inizi adesso, andranno a buon fine a fine anno;

Acquario. L’Acquario deve stare a attento a tutto ciò che non è regolare perché in questo periodo la voglia di trasgredire è altissima, quindi se in amore le cose non funzionano si vorrebbe far altro, se nel lavoro c’è tensione si vorrebbe evadere, però dal punto di vista finanziario-pratico non c’è tutta questa libertà, quindi si rischia per agitare le acque, di stare male, di stare peggio. Restano giornate un po’ complesse proprio per i sentimenti perché si tende a scaricare la tensione nervosa in amore;

Pesci. Il fatto che una collaborazione finisca ma ne nasca un’altra è una cosa a favore. Se ci sono recuperi non credo che ci sarà anche un aumento della remunerazione, quindi il vero problema è che ti trovi a fare le stesse cose con gli stessi soldi; e poi, mi raccomando in amore perché magari non per colpa tua ma per colpa di un atteggiamento sbagliato da part di un persona, qualcosa non va. Tra Dicembre e Gennaio ci sono state delle ombre e nei mesi successivi le coppie più in crisi hanno mostrato l’evidenza dei fatti, e cioè che qualcosa non è più come prima. Domenica potrebbe essere la giornata ideale per chiarirsi.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento