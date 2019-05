Pamela Prati svela la verità a Verissimo: “Mark Caltagirone non esiste” – VIDEO

Pamela Prati ha confessato, Mark Caltagirone non esiste

La verità è finalmente venuta a galla, Pamela Prati oggi pomeriggio ha finalmente confessato la verità su Mark Caltagirone.

La nota showgirl sarà di nuovo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 25 maggio. In lacrime alla conduttrice ha finalmente ammesso che il suo presunto compagno non esiste.

L’intervista è stata decisa all’ultimo istante, Dagospia ha infatti fatto sapere che il pubblico è assente in studio. Per scoprire tutti i dettagli sulle ultime dichiarazioni della Prati non ci resta che attendere la messa in onda della nuova puntata di Verissimo.

Sara Fonte