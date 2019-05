Scoop di Dagospia: “Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sono lesbiche ed avevano una relazione”

Scoop di “Dagospia”, secondo il quale Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo sono lesbiche ed avevano una relazione.

Vi abbiamo appena parlato, attraverso questo post, della confessione di Eliana Michelazzo, fatta a “Live Non è la D’Urso”. L’ex agente di Pamela Prati ha rivelato l’inesistenza di Simone Coppi, con il quale ha creduto di avere una relazione per ben dieci anni, e di Mark Caltagirone, fantomatico compagno della Prati, scaricando tutta la colpa su questa incredibile vicenda sulla socia Pamela Perricciolo.

Solo qualche minuto fa, il famoso sito “Dagospia” ha lanciato uno scoop che ha del clamoroso: Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche ed avevano una relazione. Le due avrebbero utilizzato dei profili falsi, per truffare politici e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. E in tutta questa storia, quale sarebbe il ruolo di Pamela Prati? La showgirl sarda si sarebbe rivolta a loro poichè sopraffatta dai debiti di gioco.

Lo scoop di “Dagospia”

Ecco cosa ha dichiarato “Dagospia”:

“Non ce la facciamo più a sentire le boiate di Eliana Michelazzo. Il trio ha ormai perso ogni diritto alla privacy: lei e la Perricciolo sono lesbiche, sono state insieme per anni, vivono insieme e insieme hanno gestito i finti profili, usati per ricattare star, starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la sua bruciante sconfitta a “Uomini e Donne” e l’amore saffico. Pamela Prati è piena di debiti da bingo e, plagiata o no, si è messa in mano al duo”.

Attendiamo una dichiarazione da parte delle protagoniste di questa vicenda.

Maria Rita Gagliardi