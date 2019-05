Silvio Muccino accusato di aver diffamato il fratello Gabriele – VIDEO

Silvio Muccino è stato accusato di aver diffamato il fratello Gabriele, il giudice ha fissato il processo al prossimo 14 gennaio.

Da anni Gabriele e Silvio Muccino si fanno la guerra. Tutto è nato nel 2016, quando Silvio accusò il fratello di essere una persona violenta nel corso di un’intervista rilasciata a L’Arena, lo aveva accusato di aver maltrattato l’ex moglie tra le mura domestiche.

Tra le varie cose aveva dichiarato: “Un’estate poi eravamo nella casa di campagna di Gabriele, lui era nervoso e andò in camera da Elena. Quando mi avvicinai alla porta la vidi uscire con una mano sull’orecchio e le lacrime agli occhi. Non sentiva più niente: uno schiaffo le aveva perforato un timpano e ha dovuto subire una timpano-plastica per riacquisirlo in parte.”

In tribunale il fratello minore del regista aveva deciso di smentire ciò che aveva dichiarato nell’intervista. In merito a ciò ha poi svelato: “Sono stato indotto a mentire e ho negato questo schiaffo davanti ai pm. La mia famiglia ha fatto figurare che fosse un incidente avvenuto in piscina. E alla fine io ho reso falsa testimonianza. Era una mia responsabilità e scelsi la mia famiglia anziché la verità, non me lo sono mai perdonato, avevo 24 anni e feci crac».

L’avvocato del noto regista ha svelato: “La decisione del giudice rappresenta un primo passo verso l’accertamento della verità a fronte di quanto era stato diffuso davanti a milioni di telespettatori nei confronti del mio assistito.”

Sara Fonte