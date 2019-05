Violento tornado si abbatte sul Missouri, è dramma: si temono diverse vittime

Un violento tornado ieri sera si è abbattuto sulla capitale del Missouri, Jefferson City. Secondo il Daily Star ci sarebbero delle vittime

Un violento tornado ha colpito, nella serata di ieri (intorno alle ore 23:45, ora locale. Le ore 06:45 di questa mattina in Italia), la città statunitense di Jefferson City. La capitale del Missouri si trova a vivere, in questi momenti, una condizione che è stata definita caotica dalle autorità, che però non avevano in precedenza dato notizie su possibili vittime. Molte persone sono rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. Un aggiornamento del Daily Star riferisce, invece, che il violento cataclisma naturale avrebbe causato il decesso di alcune persone.

Tornado in Missouri, Jefferson City nel caos

Dopo giorni di piogge torrenziali e di avverse condizioni climatiche che stanno tormentando tutto il Midwest statunitense, un devastante tornado è arrivato ad abbattersi su Jefferson City, la città con 40mila abitanti che è la capitale del Missouri. Ieri sera (questa mattina secondo l’orario italiano) un “grande tornado distruttivo”- così è stato descritto dal Servizio meteorologico nazionale- ha causato il caos in città. Sebbene le prime notizie giunte dalla città fossero rassicuranti e riferissero di nessuna vittima si era registrata, la realtà delle cose sembrerebbe essere diversa.

Tornado in Missouri, quale sarebbe la situazione attuale a Jefferson City

Gli aggiornamenti che stanno arrivando parlano di numerosi feriti e di tre vittime accertate. Questo, naturalmente, oltre a notevoli danni subiti da costruzioni e arredo urbano: alcuni edifici sono crollati, gli alberi sono stati sradicati e le linee elettriche sono saltate lasciando la città isolata. Il tornado, che si è mosso a una velocità di 40 miglia all’ora, era stato descritto come distruttivo e il Servizio meteorologico nazionale aveva avvertito la popolazione di trovare rifugio.

Seguiranno degli aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento