Cosa c’è stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di venerdì 24 maggio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 24 maggio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 24 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che, eccezionalmente, propone una nuova puntata di “Ballando con le stelle”. A seguire, un nuovo appuntamento con “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda il film “Captain America: Civil War”: Steve Rogers e gli Avengers sono costretti ad affrontare i danni collaterali causati dalla loro lotta per proteggere il mondo. Dopo che la citta’ di Laos, in Nigeria, viene colpita dall’ennesimo incidente internazionale che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni politiche chiedono a gran voce un sistema di responsabilità e un consiglio d’amministrazione che decida quando richiedere l’intervento del team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers che, al tempo stesso, tentano di proteggere il mondo da un nuovo e malvagio avversario. In seconda serata, va in onda il film “Codice fantasma”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata della serie tv “L’Aquila-Grandi speranze”, seguita da “Todo cambia” con Lunetta Savino.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che trasmette l’approfondimento di cronaca nera di “Quarto grado”, seguito da un nuovo episodio della serie tv “Motive”.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “Ciao Darwin 8”, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Segnali dal futuro”: professore di astrofisica trova lettera scritta da bambina cinquanta anni fa con le coordinate spazio temporali di dove avverranno enormi catastrofi. Cerca di utilizzare la lettera per salvare le persone. Subito dopo, va in onda un altro film: “Devil”.

Su La 7, come ogni venerdì, va in onda “Propaganda live”, programma di attualità e politica condotto da Diego Bianchi, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “La Promessa”: Jerry è un poliziotto vicino alla pensione che rimane ossessionato dall’omicidio di una bimba da parte di un serial killer. Mentre la polizia archivia il caso incriminando un barbone che si toglie la vita in commissariato, Jerry inizia una sua personale ricerca del vero serial killer, perchè così ha promesso ai genitori della bimba.

Rai 1

20:30 Ballando con le stelle

0:05 TV7

Rai 2

21:20 Captain America: Civil War (film)

23:55 Codice fantasma (film)

Rai 3

21:30 L’Aquila, grandi speranze

23:25 Todo cambia

Rete 4

21:25 Quarto grado

0:30 Motive (serie tv)

Canale 5

21:20 Ciao Darwin – Terre desolate

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:25 Segnali dal futuro (film)

23:45 Devil (film)

La 7

21:20 Propaganda live

00:00 Tg La7

Tv8

21:10 La Promessa (film)

23:30 Mia moglie per finta (film)

Iris

21:00 The Island (film)

23:46 Il tocco del male (film)

Cielo

21:20 Il fiore del mio segreto (film)

23:25 Matador (film)

Maria Rita Gagliardi