Enorme squalo bianco compare vicino alla zona in cui venne girato il film di Spielberg: “Non era mai accaduto”

Uno squalo di tre metri è comparso a Long Island Sound, è il primo avvistamento in questa zona. L’annuncio degli esperti diventa virale

Un enorme squalo bianco è stato avvistato per la prima volta a Long Island Sound, il canale compreso tra la costa del Nord America e l’isola di Long Island in prossimità della città di New York. La conferma è arrivata dal The Washington Post citando l’organizzazione no-profit Ocearch: non è chiaro al momento perchè il giovane predatore marino sia entrato nel canale ma secondo un esperto potrebbe aver semplicemente compiuto una “svolta” errata. Lo squalo bianco è lungo quasi 3 metri.

Lo squalo bianco è stato soprannominato Cabot

“Per la prima volta stiamo monitorando un grande squalo bianco su Long Island Sound”, hanno scritto gli esperti di Ocearch sul loro profilo Twitter che hanno deciso di soprannominarlo Cabot in omaggio all’esploratore John Cabot che, nel 1497, si avventurò nei territori del Nord America. “E’ la prima volta in assoluto che accade”, ha confermato il fondatore di Ocearch Chris Discher aggiungendo ad ABC News che “sebbene non vi fosse una minaccia immediata per eventuali nuotatori, il buon senso in questi casi, consiglia di pensarci bene prima di entrare di nuovo in acqua perchè, come abbiamo visto anche durante il suo passaggio in Florida, lo squalo era arrivato proprio vicino alla spiaggia, molto vicino”. Lo squalo bianco è un animale migratore che viaggia a sud verso la Florida e il golfo del Messico, dunque gli esperti ipotizzano che stesse raggiungendo il New England per l’estate ma che, invece di girare a destra si è diretto a sinistra.