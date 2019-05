Festival di Cannes, milionario 63enne chiede la mano alla fidanzata 25enne sul red carpet

Festival di Cannes, il 63enne milionario Milos Kant ha chiesto la mano alla fidanzata 25enne Marguerite sul red carpet.

Ieri sera al Festival di Cannes c’era la premier di uno dei film più controversi di questa edizione. In sala c’era l’ultima pellicola di Kechiche, ‘Mektoube, my love: intermezzo‘, che ha destato scalpore per l’esplicita e prolungata scena di sesso orale. Prima della messa in onda, mentre star e starlett posavano sul red carpet per i fotografi presenti, il milionario greco Milos Kant si è inginocchiato davanti alla fidanzata Marguerite – attrice messicana 25enne – e le ha fatto la proposta di matrimonio.

Milionario fa la proposta di matrimonio al Festival di Cannes: la 25enne fidanzata accetta

La romantica proposta non è passata inosservata e di fotografi hanno immortalato l’innamorato in ginocchio con in mano il simbolico anello. Data l’attenzione suscitata dal gesto è stato un bene per Kant che la fidanzata, dopo un attimo di sorpresa, abbia accettato e lo abbia baciato sancendo l’accordo di un prosperoso futuro insieme.

Pare d’altronde che il red carpet della famosa kermesse francese porti particolarmente bene agli innamorati che decidono di passare la vita insieme. Nel 2014 a rubare lo sguardo dei fotografi e l’invidia di molte donne è stato il manager Oscar Generale, il quale s’inginocchiò per chiedere la mano alla sempre splendida Denny Mendez (Miss Italia 1996).