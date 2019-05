Francesca De Andrè svela: “Avevo una perizia psichiatrica” – VIDEO

Francesca De Andrè si svela al Grande Fratello 16, ecco cosa ha detto

Non è un momento affatto semplice per Francesca De Andrè, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello 16.

La gieffina poche ore fa si è lasciata sfuggire importanti e delicate confessioni nella casa più spiata d’Italia. Mentre parlava con Chicco Nalli ha fatto sapere di essere preoccupata perché il suo ex fidanzato sa molte cose della sua vita priva.

Questo è ciò che ha detto la De Andrè: “Giorgio sa tante cose private mie. Cose anche pesanti. Ha sentito, ha letto che io avevo una perizia psichiatrica da fare.“

La gieffina ha poi aggiunto: “Di mezzo c’era anche mia madre in chat che mi ha scritto delle cose che tu non hai idea, tutta ubriaca, robe da film e Giorgio le ha lette”.

Come mai Francesca aveva una perizia psichiatrica da fare? La gieffina svelerà altri dettagli in merito alla cosa? Non ci resta che attendere per scoprilo.

Sara Fonte