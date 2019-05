Silvio Berlusconi alleato con Matteo Salvini? Francesca Pascale contro il Ministro dell’Interno

Secondo un’indiscrezione ripresa da Next Quotidiano, in queste ore Francesca Pascale starebbe attaccando il Ministro dell’Interno Matteo Salvini

Silvio Berlusconi ha invitato i suoi elettori a sostenerlo alle Elezioni europee, in funzione di una svolta che dovrebbe avvenire soprattutto in Italia. L’ex Premier ha chiesto agli elettori di mandare a casa questo Governo giallo-verde, sottolineando più volte come i suoi componenti siano dei dilettanti allo sbaraglio e di come gli italiani orami se ne siano resi conto. La soluzione, per Silvio Berlusconi, sarebbe quella di dare all’Italia un governo di centro-destra, e quindi rinsaldare l’alleanza con Matteo Salvini. Ma qualcuno che è molto vicino al leader di Forza Italia non avrebbe grande stima del leader del Carroccio: si tratta di Francesca Pascale, la compagna di Berlusconi.

Francesca Pascale contro Matteo Salvini, lo show della compagna di Silvio sulle chat

Francesca Pascale contro Matteo Salvini. La compagna del Cavaliere è in prima linea nell’opporre resistenza alle idee politiche sostenute dal Ministro dell’Interno e lo starebbe facendo vedere attraverso messaggi inequivocabili lanciati da WhatsApp. Si tratta di foto, che ritraggono il leader del Carroccio, e di vignette che la Pascale condivide sui suoi stati, esternando anche il suo pensiero: “Omofobi”, “Pagliacci senza gloria”, “Lercio e buffone” sono alcune delle parole che la Pascale avrebbe scritto in accompagnamento di queste immagini e che fanno di lei una delle prime sostenitrici- insieme a Mara Carfagna– del movimento antisovranista e antileghista.

Francesca Pascale contro Matteo Salvini, un’avversione che va indietro nel tempo

A parlare di quanto sta succedendo in queste ore, a poco meno di 48 ore dalle Elezioni europee, è stato Next Quotidiano. Le chat degli affiliati di Forza Italia sarebbero intasati dagli screenshot che ritraggono le esternazioni di Francesca Pascale. Quest’ultima, tuttavia, non ha mai nascosto di non gradire Matteo Salvini e lo ha anche più volte ribadito verbalmente, oltre che con le consuete frecciatine social. In passato- come riportato da La Repubblica nel 2016- la compagna di Berlusconi lo aveva definito “troglodita” per le offese indirizzate a giovani del meridione d’Italia (al suo meridione d’Italia: la Pascale viene dalla Campania).

