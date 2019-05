Giustiziato il pericoloso serial killer, ha stuprato e ucciso decine di donne

Lisa, una delle ragazze rapite dal serial killer ma che è riuscita a scappare e farlo arrestare, ha assitito all’esecuzione. Il 65enne è stato ucciso con un’iniezione letale

Ha terrorizzato un intero stato stuprando decine di donne e uccidendone dieci. E’ stato giustiziato con un’iniezione letale Bobby Joe Long, il serial killer oggi 65enne che si è macchiato di crimini orribili e che per tale ragione stava scontando 28 ergastoli oltre ad aver ricevuto una condanna alla pena di morte. Gli omicidi risalgono al 1984: alle 18.55 di giovedì 23 maggio è stato dichiarato morto nella prigione di Stato della Florida. Secondo quanto riportato dai media statunitensi non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione finale prima di morire. Per otto mesi l’uomo ha terrorizzato la zona di Tampa Bay: qui vennero ritrovati i cadaveri di diverse donne, lasciati molto spesso in pose raccapriccianti. Alcune di loro avevano la gola tagliata ed erano state oggetto di violenze, ma la maggior parte era stata strangolata dal serial killer, catturato proprio grazie ad una ragazza rapita.

Una delle ragazze sfuggite alla morte ha assistito all’esecuzione

Lisa Noland finì nelle mani dell’orco che la portò con se rapendola fuori da una chiesa per poi violentarla: la giovane riuscì però a convincerlo a lasciarla andare e la sua fuga permise alla polizia, che fino a quel momento aveva raccolto poche prove, di catturarlo. Joe Long confessò i suoi crimini e venne condannato a 28 ergastoli, ricevendo anche una condanna a morte per l’omicidio della 22enne Michelle Simms. “Volevo guardarlo negli occhi – ha detto Lisa Noland – che si è seduta nella stanza dei testimoni per assistere all’inieizione letale – volevo essere la prima persona che vedeva. Sfortunatamente non li ha aperti. Ho provato conforto a sapere che stava succedendo – ha aggiunto – La sensazione di pace di pace che ho provato è straordinaria”.