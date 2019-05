Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 Maggio 2019: il Capricorno può fare scelte decisive, i Pesci possono avere un’intuizione geniale

Venerdì 24 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Arrivano 48 ore interessanti, utili anche per rivedere una storia d’amore. e l’amore conta molto nella vita dell’Ariete che in questi giorni, essendo molto preso dal lavoro, da prove di vita, esistenziali, ha bisogno di avere a fianco un sostegno. Tu sai che sei una persona molto forte. C’è una grande differenza tra l’Uomo Ariete e la donna Ariete. L’uomo Ariete, a volte, è un po’ troppo attento al lavoro e un po’ meno ai sentimenti, e tra l’altro tende all’infedeltà anche se magari, poi, non arriva a compierla. La donna, invece, quando si innamora di un uomo non ha altre persone nella testa, quindi cerca veramente una grande complicità e l’Ariete che di solito è anche molto forte e detesta essere comandato, può anche assecondare la volontà della persona che ama e le donne, in particolare quando amano un uomo, veramente sono pronte a fare qualsiasi cosa per lui. In questo periodo puoi trovare un amore che coinvolge e dal punto di vista lavorativo ci sono ancora delle prove da superare, faticose ma alla fine produttive;

Toro. Vive due giornate in cui sarebbe meglio si tenesse lontano da qualsiasi tipo di polemica e di agitazione. Domenica sarà una giornata migliore, ma queste 48 ore portano anche dei piccoli fastidi. È probabile che tu debba fare i conti con un momento di stress. La fatica è tanta e la voglia di cambiare è anche più grande. Spiegavo ieri che ci sono due modi per cambiare la propria vita: o è il destino a determinare una scelta che noi non avremmo mai fatto, e allora bisogna stare al gioco, oppure bisogna agitare le cose attorno affinché cambino. Ecco, il Toro preferisce che sia il destino a cambiare tutto ed è molto difficile che muova le cose in prima persona, a meno che non sia veramente stanco, esausto, di una certa situazione. Fanno eccezione solo i Toro che hanno un ascendente in Sagittario o Gemelli, che magari sono certamente meno conservatori. Chi ha delle responsabilità sarà richiamato all’ordine;

Gemelli. Questa è stata una settimana importante. Sole e Mercurio hanno iniziato un transito efficace. Io credo che anche quelli che hanno fatto delle richieste, piano piano, avranno delle risposte. Noto anche una tua reticenza rispetto, però, alla sistemazione di alcuni conti rimasti in sospeso, per cui tu adesso più che accomodare le cose vuoi avere vittoria piena. Io ho spiegato che questo è un anno in cui non è facile ottenere una vittoria totale, ma si può accettare un compromesso purché sia giusto, valido. Se c’è una disputa con un ente, con un datore di lavoro, con un’’assicurazione, insomma: meglio essere cauti. Dal punto di vista sentimentale periodo comunque di recupero;

Cancro. L’amore può tornare protagonista. Questo mese di Maggio è un po’ spezzato in due. La prima parte è stata difficile per i sentimenti e la seconda, invece, è migliore, e allora qui bisogna capire che cosa provi, che cosa decidi, che cosa intendi fare della tua vita perché se ci sono stati dei conflitti potresti anche sanarli. La realtà è che il segno del Cancro dall’autunno del 2018, quindi da diversi mesi, è piuttosto strano in amore: una volta desidera una cosa, una volta desidera un’altra situazione, e quindi alla fine- anche a livello amoroso- forse ci sono state delle problematiche oppure la persona che ami è sempre un po’ sfuggente o lontana.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone che ha un problema d’amore dovrebbe essere più cauto perché adesso è difficile mantenere la calma. Sarà che tu già torni a casa con la testa tra le nuvole, un po’ a disagio, agitato perché ci sono tante cose da mettere a posto e tu sei protagonista assoluto. In questo momento tutti si rivolgono a te, poi figuriamoci se ci sono delle persone troppo assillanti. Potresti improvvisamente cambiare idea nei confronti di una persona. Un po’ di calo fisico in corso;

Vergine. È difficile che tu tradisca, però se qualcuno ti tradisce e soprattutto se c’è stata una chiusura in amore allora tu pensi che quello non sia più un tradimento ma una liberazione. Quindi, non sono pochi i Vergine che dall’anno scorso hanno deciso che era importante valutare l’amore come positivo e quindi non hanno più dato spazio a persone che non meritavano tanto. In un quadro generale di grande rinascita, credo che in questi giorni tu abbia una chance in più perché l’estate sarà foriera di grandi novità, quindi già dal 21 di Giugno ci saranno delle opportunità anche se in questo momento ti sembra tutto molto confuso, anche a livello economico;

Bilancia. Spesso mostri una sicurezza che non possiedi, un po’ per spaventare l’avversario. Tu sei capace di mostrarti sereno quando invece dentro di te si agitano parecchie emozioni indecifrabili e adesso se senti una forte apatia/noia non è un caso. Sì, può essere il cambio di stagione (anche se la stagione è cambiata da un bel po’). Il problema potrebbe essere la noia, perché quando tu fai una cosa che non ti piace o stai accanto a persone che non ti danno grandi garanzie, inevitabilmente ti senti un po’ fiacco. Ora si può risolvere un problema. Il fine settimana porta consiglio in amore;

Scorpione. Lo Scorpione è un po’ afflitto, in generale anche agitato, e quindi quando sente delle tensioni diventa un po’ provocatore e queste provocazioni possono essere in qualche modo vissute anche in amore. Quindi, non dico che tutte le coppie discutono ma tu in questo momento ti aspetti tano, tanto dalle persone che ti stanno attorno. Io mi auguro ci sia l’amore giusto, l’amico giusto, la persona di riferimento. Devi avere più fiducia negli altri. Ricordo che lo Scorpione a volte ingaggia delle dispute con persone che sono molto forti, come l’Ariete, come il Leone, che alla fine poi però riescono a dare un bel po’ di coraggio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha una giornata piuttosto interessante anche per quanto riguarda i sentimenti che ultimamente sono stati un po’ abbandonati. E qui bisogna vedere con chi hai a che fare. Mi accomando, il Sagittario non va colpevolizzato. Se ogni tanto trovate qualche Sagittario con la testa tra le nuvole, vago, o che desidera magari stare lontano non dovete attaccarlo per questo perché per il Sagittario uscire fuori da certi problemi, isolarsi, è un po’ una fonte di ricarica. Le relazioni nate alla fine di Aprile sono ancora interessanti, ma ora quello che interessa è sbrogliare una vicenda di lavoro, dove ci sono molti oppositori o rivali;

Capricorno. Il Capricorno sorride un po’ di più. Sono contento perché tra fine Aprile e inizi maggio ci sono state più tensioni che emozioni positive. Dopo una grande delusione, che magari non è stata voluta da te, dopo una lotta che c’è stata in amore, si può far pace solo se veramente hai a che fare con la persona giusta. Questo è un oroscopo importante per chi vuole parlare d’amore o anche fare una scelta decisiva in vista del futuro;

Acquario. L’Acquario, nelle prossime 48 ore, dovrà affrontare un discorso familiare o d’amore con molto coraggio. Non è un’aria tranquilla quella che si respira in casa Acquario, e proprio questo segno zodiacale si trova spesso in crisi con gli altri. Senza arrivare a un limite di sofferenza bisogna capire ciò che si desidera. Spesso l’Acquario non parla per evitare di mettere polemica in un legame, però magari sogna di litigare col partner perché non puoi farlo nella realtà. Basta solo essere un pochino più chiari. Attenzione alle provocazioni che adesso, tra l’altro arrivano anche dal mondo del lavoro;

Pesci. Ricordo che la continua agitazione arriva proprio dalle questioni pratiche perché tu, è vero meriteresti di più, ma in questo periodo non puoi avere di più o non vuoi. Dipende un po’ dalle circostanze. È chiaro che una persona che ha un lavoro importante da anni deve semplicemente tenere in piedi tutto. Per i più giovani è probabile che adesso ci sia un impegno a metà, part-time. Chi nelle ultime settimane ha rinunciato a una storia d’amore deve iniziare a puntare sul periodo futuro, che sarà davvero interessante. Quindi da cosa nasce cosa, direi. Le intuizioni valgono molto e tu sai che le segui. Questo è un periodo in cui puoi averne anche una geniale. Lasciati ispirare.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento